台足好姊弟 女足隊長替王睿加油

2018年12月27日 18:19 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

作為台灣歷來首對亞運姊弟檔國腳，中華女足隊長王湘惠獲悉王睿達成旅外夢想，加入香港的元朗足球會，不僅替這位國腳堂弟開心，也叮嚀他好好努力，只要能夠保持健康，一定能夠拿出競爭力，站穩旅外腳步。

「王睿真的很想出去拚，一直都在等待機會，」王湘惠說，王睿以前就有機會出去闖，卻膝蓋受傷，後來選擇當兵又在國訓受傷，「我跟他說，把傷養好，最重要的是強化自己的肌力，畢竟運動傷害一直在他身上重複發生，保持健康才能抓住機會。」

王湘惠和王睿來自花蓮馬太鞍的阿美族部落，2015年王睿還未滿21歲，除了擔任奧運隊代表隊（U23）隊長，也與他的台灣體大同學陳庭揚扛起中華男足中後衛組合。但後來除了混血國腳殷亞吉加入競爭，去年2月膝蓋受傷開刀，更讓王睿有志難伸，也讓王湘惠特別心疼。

王湘惠踢過日本廣島紫天使與中國大陸北控鳳凰女足隊，王睿憑藉雅加達亞運的好表現，獲得香港俱樂部接觸，他也一開始就找堂姊徵詢意見。如今王湘惠結束與北控鳳凰的合約，還在思考下一步，反倒是王睿盼到了機會，踏出了旅外的第一步！

「他終於踏出這一步，為他感到高興，神眷顧著我們。」王湘惠送上姊姊的祝福，開心的說：「加油了，我的小老弟！」

(中時電子報)