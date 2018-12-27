台足好姊弟 女足隊長替王睿加油

中華女足隊長王湘惠是男足旅外國腳王睿的堂姊，兩人都來自花蓮馬太鞍的阿美族部落。（資料照／東亞足聯翻攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

作為台灣歷來首對亞運姊弟檔國腳，中華女足隊長王湘惠獲悉王睿達成旅外夢想，加入香港的元朗足球會，不僅替這位國腳堂弟開心，也叮嚀他好好努力，只要能夠保持健康，一定能夠拿出競爭力，站穩旅外腳步。

台足旅外添一人 帶刀後衛王睿加盟香港元朗

港超外援5＋1 王睿搶下「亞洲外援」

「王睿真的很想出去拚，一直都在等待機會，」王湘惠說，王睿以前就有機會出去闖，卻膝蓋受傷，後來選擇當兵又在國訓受傷，「我跟他說，把傷養好，最重要的是強化自己的肌力，畢竟運動傷害一直在他身上重複發生，保持健康才能抓住機會。」

王湘惠和王睿來自花蓮馬太鞍的阿美族部落，2015年王睿還未滿21歲，除了擔任奧運隊代表隊（U23）隊長，也與他的台灣體大同學陳庭揚扛起中華男足中後衛組合。但後來除了混血國腳殷亞吉加入競爭，去年2月膝蓋受傷開刀，更讓王睿有志難伸，也讓王湘惠特別心疼。

王湘惠踢過日本廣島紫天使與中國大陸北控鳳凰女足隊，王睿憑藉雅加達亞運的好表現，獲得香港俱樂部接觸，他也一開始就找堂姊徵詢意見。如今王湘惠結束與北控鳳凰的合約，還在思考下一步，反倒是王睿盼到了機會，踏出了旅外的第一步！

「他終於踏出這一步，為他感到高興，神眷顧著我們。」王湘惠送上姊姊的祝福，開心的說：「加油了，我的小老弟！」

(中時電子報)

Curry 6簽名鞋絕美霓虹配色 翻轉… HBL》光復隊史首闖8強 「喬神」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。