重現台灣百年攝影風貌 「萬物鏡觀」攝影展即日起展出

2018年12月27日 18:19 中時 吳岳修

國立台灣博物館、國家攝影中心12月27日起到明年6月，將在行政院新莊聯合辦公大樓南棟一樓藝廊，舉辦「萬物鏡觀」攝影展，展出吳金淼、莊靈、陳敏明及齊柏林等25位台灣傑出攝影家的百餘件精彩作品，重現百年來台灣攝影風貌。

策展人洪世聰表示，「萬物鏡觀」攝影展以台灣攝影史為經，寶島自然地景與文化風光為緯，結合攝影家們豐富的創意觀察，藉由不同的載體見證台灣今昔的時代變遷，以及獨特的自然生態地景和人文風貌，呈現出台灣多元的攝影史觀。

展出的主題分為三大項，「昔如鏡」以珍貴的銀版攝影、卡羅版攝影、火棉膠溼版攝影、玻璃乾版等攝影工藝，介紹攝影技術的複製、顯影及視覺效果進化；「見照今昔」以台灣攝影家敏銳觀察與抓拍功力，呈現台灣從過去到現在的原住民、廟會、勞動者影像故事；「觀萬物」則是呈現台灣美輪美奐的自然萬物風貌。

文化部常務次長李連權致詞時表示，每一張照片都能呈現很多故事，也代表那個時代的氛圍，文化部2015年起就開始推動台灣攝影藝術史的重建，從攝影產業的調查、攝影家的紀錄與影音，也收藏了上萬件攝影作品的文化資產，典藏作品相當豐富，國家攝影文化中心的成立及未來可能規畫在台中再設立攝影機構，這些都代表了文化部對攝影產業的重視。

李連權說，影像是在地歷史及多元文化共生共榮的展現，「萬物鏡觀」攝影展展出的豐富影像，是許多傑出攝影家的作品，帶領觀眾透過影像閱讀時代風貌，他期盼除了帶給大家豐富的視覺饗宴外，也能以多元及複數的攝影觀點，重現台灣攝影發展的歷程。

(中時 )