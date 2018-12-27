長榮航全新機上服務 2019華麗登場

2018年12月27日 18:17 工商 王淑以

為了提供旅客全新的飛航體驗 ，長榮航空再次以國際視野演繹全新空中時尚，今（27）日在台北文華東方酒店舉辦「長榮時尚新態度，全新服務升級發表會」，攜手享譽國際的知名時裝設計師吳季剛、素有廚界教父之稱的百年譚廚傳人黃清標以及人氣名店Yellow Lemon（黃檸檬）的藝術甜點魔法大師Andrea Bonaffini（安卓歷亞．柏諾菲尼），打造全新機上餐飲及舒眠備品的尊榮服務，共同開創長榮航空服務新格局。

2018年導入全新的波音787夢幻客機，讓旅客有更舒適的飛航體驗，在完成軟、硬體的升級後，讓服務再升級，因此特別邀請了吳季剛、黃清標、Andrea Bonaffini三位不同領域的國際級大師親自操刀，並搭配全新的機上餐具、過夜包及舒眠備品等，2019年長榮航空將帶給旅客耳目一新的飛行時尚體驗。

長榮航空領先業界提供舒適柔軟的睡衣予每一位皇璽桂冠艙的旅客，力邀在國際時尚界備受矚目的設計大師吳季剛，量身打造專屬時尚睡衣。

吳季剛匯集旅客提出的建議，在設計上除了調整睡衣材質與厚度，讓旅客在機艙內得到最適當的呵護外，特別選擇較為溫暖且平易近人的藍色以及灰色，做為兩款睡衣的主色系，並加入亮黃、霓虹黃的美式跳色設計，讓睡衣看起來更時尚有態度。

而風格上，吳季剛融入精品洋裝的斜高領四扣設計，除了可依照每位旅客對於機上溫度的感受，機能性地調整領口高度外，更可依照自身喜好，搭配出不同的領口摺法，提供3種尺碼的睡衣供旅客挑選，打造出時尚、舒適又兼具機能性的頂級舒眠體驗。新款睡衣將於2019年1月中旬起於全航線過夜航班上提供。

長榮航空特別與「亞洲廚界教父-黃清標」合作推出百年譚府官宴，設計機上四季菜單，以台灣在地食材結合百年傳承工序，傳達「百年經典更為時尚」的理念。

為帶給旅客們全方位的味蕾饗宴，長榮航空特別與人氣甜點名店Yellow Lemon合作，讓飛行充滿藝術甜蜜的美好氛圍。有「藝術甜點魔法大師」稱號的Yellow Lemon義籍主廚Andrea Bonaffini曾獲得義大利甜點大賽冠軍，先後在義大利米其林餐廳Flipot、Sadler及著名的分子料理餐廳The Fat Duck服務，奠定其精湛的甜點創作基石，後陸續在英國、日本、大陸及香港等地工作，蓄積甜點創作的能量與創意。

為豐富旅客的美好旅程，深受旅客喜愛的德國RIMOWA過夜包也推出第九款全新色系，即該品牌熱銷款「寶石紅」，並輔以乳白色拉鍊車邊，展現高雅古典之美。

為滿足不同旅客的需求，並與義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo首次合作獨家過夜包款，包底別出心裁地展現「台灣古早馬賽克花磚」圖騰，為國際當代時尚與台灣在地藝術文化的巧妙結合，讓旅客從容優雅的度過機上時光。新款RIMOWA寶石紅過夜包及Salvatore Ferragamo過夜包分別於去程及回程航班上提供。

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