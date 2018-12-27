寒士春節愛心尾牙 愛心大使徐耀昌勸募

苗栗縣長徐耀昌（左二）呼籲民眾、企業團體發揮大愛精神，踴躍認桌，讓寒士、弱勢民眾感受社會溫暖與關懷。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
苗栗縣長徐耀昌（左二）與縣議員余文忠（右二）揮毫寫下「寒士吃飽30順利圓滿成功」字樣，預祝活動順利。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府與人安基金會苗栗平安站合作，舉辦「第29屆寒士吃飽30」春節愛心尾牙活動，預計於明年1月27日登場，讓遊民、街友、失依等弱勢民眾感受社會溫暖，縣長徐耀昌27日籲各界共襄盛舉踴躍認桌，讓寒士感受社會溫馨與關懷。

仁安基金會苗栗平安站於2013年9月成立，秉持著「維護人道，尊重生命」理念，每周1至周5供餐，且提供沐浴、防寒、臨時安置等服務，照顧、關懷弱勢民眾，並在每年春節前辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙活動，讓他們也能感受團圓的氛圍與溫暖。

今年春節愛心尾牙活動將於1月27日上午8時至12時30分在苗栗聖帝廟登場，預計辦理50桌、約500人參與，並發放每人500元紅包，讓弱勢族群及社會邊緣人感受社會溫馨與團圓氣氛，提前歡度佳節。徐耀昌已連續3年擔任愛心大使，27日宣傳勸募並與縣議員余文忠揮毫寫下「寒士吃飽30順利圓滿成功」，預祝尾牙活動順利圓滿。

目前寒士尾牙的籌募經費僅達3成，徐耀昌呼籲各界發揮大愛精神，共襄盛舉踴躍認桌。苗栗平安站指出，愛心認桌每桌5000元，洽詢電話（037）357045或縣府社會救助及社工科（037）332053王小姐。

(中時 )

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