2019台灣燈會 志工專屬紀念卡、制服外套華麗亮相

屏東縣政府公布2019燈會志工專屬外套，新潮樣式引來高度詢問。（林和生攝）

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屏東縣政府與一卡通合作設計2019燈會專屬紀念卡，讓擔任導覽志工的新住民姊妹愛不釋手。（林和生攝）

2019年台灣燈會邁入第30周年，也是首次在屏東舉辦，屏東縣政府與交通部觀光局規畫大鵬灣國家風景區、東港鎮、屏東市萬年溪畔和眷村共3大燈區，陸域面積逾42公頃，海域面積廣達200公頃，計畫招募5102名志工，盼將服務做到滴水不漏。

屏東縣長潘孟安指出，燈會志工服務包含客服、接待、交通、導覽等13個組別，由於主燈區大鵬灣的地袋特性，交通成為此次燈會成敗關鍵，早已規畫鄰近11個轉運接駁站因應，由於志工需求龐大，但目前僅交通組仍招募中，其餘組別皆已額滿。

屏縣府也在27日首次公布志工專屬制服外套，考量冬季氣候及大鵬灣近海風寒，特別設計具保暖及收納功能的防風外套，只送不賣，只要燈會期間服務滿3個班次即可獲贈。

另與一卡通公司合作設計的2019燈會專屬紀念卡，不僅能提供志工值班打卡，且具一卡通行動支付功能，圖樣正是搭配燈會主視覺「莫比烏斯環」。公布首日2樣限量商品皆有高度詢問。

潘孟安表示，台灣燈會從2月19日到3月3日為期13天展期，不僅要展現屏東創意與軟實力，更盼志工們提供最親切、貼心的服務，一起將屏東這塊土地的熱情與美麗人文特色介紹給國內外旅客，讓屏東人的微笑永遠烙印在他們腦海中。

(中時 )

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