華春瑩：以元首交往為核心 推動陸俄關係明年取得更大發展

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俄羅斯駐華大使傑尼索夫26日表示，俄羅斯總統普丁將於明年4月來華參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並擔任主要嘉賓和重要參與者。大陸國家主席習近平將於明年訪問俄羅斯。陸俄總理第24次定期會晤可能於明年早些時候在俄羅斯舉行。俄方明年還將舉行俄陸建交70週年系列慶祝活動。大陸外交部發言人華春瑩27日在外交部例行記者會上表示，兩國將以元首交往為核心，推動陸俄關係明年取得更大發展。

華春瑩表示，21日，大陸外交部部長助理張漢暉在北京和俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行磋商，重點就明年兩國高層交往安排等問題深入交換意見。雙方一致認為，在兩國元首的戰略引領下，今年陸俄全面戰略協作夥伴關係在高水平上取得了大發展，各領域合作成果豐碩。明年是中俄建交70週年。雙方將繼續共同努力，以兩國元首交往為核心，籌備好一系列重要高層交往。

華春瑩說，陸俄素有相互支持對方舉辦重大國際活動的傳統，也有著元首年度互訪慣例。前不久，習主席和普丁總統在20國集團領導人布宜諾斯艾利斯峰會期間雙邊會晤時，相互接受對方邀請，將分別出席明年上半年各自舉辦的重要大型國際活動。

華春瑩說，兩國元首還商定，明年將共同隆重慶祝陸俄建交70週年。此外，雙方在國家層面以及各部門、各地方都將舉辦一系列豐富多彩的活動，鞏固兩國人民世代友好的情誼，推動陸俄關係在明年這一重要年份取得更大發展，陸俄將密切合作，為維護國際公平正義和世界和平穩定作出更大貢獻。

(中時 )

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