行政院會開玩笑說「95至尊」 韓國瑜：博君一笑

高雄市長韓國瑜（左）傍晚參加在高雄國際會議中心舉辦的「高雄資訊月」活動，為廠商加油。（林宏聰攝）

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中時

高雄市長韓國瑜27日北上參加行政院會，正式會議前他打趣指會議編號3632，前2個、後2個數字相加正是「95至尊」，「難道在場與會者將出個總統？」逗得全場笑成一片。事後他說純粹是開會太嚴肅，博君一笑，沒特定指涉誰。

韓國瑜今天上午首度北上參加行政院會，隨後立即趕回高雄，傍晚參加在高雄國際會議中心舉辦的「高雄資訊月」活動，為廠商加油，因傳出他早上在行政院會前開了「95至尊」的玩笑，媒體問他是否暗指台北市長柯文哲會當總統？

韓國瑜笑說，他這麼老了，這還是第1次參加行政院會，但是現場氣氛感覺比較嚴肅，他突然瞥見會議程序單上編號這是第3632次行政院會，算了一算，前2個、後2個數字相加正好各是「9、5」，便隨口說「是不是今天與會者會出1個總統？」

突如其來的玩笑逗得全場哄堂大笑，據說連行政院長賴清德也笑開懷，不過，因為包括賴清德、柯文哲都是外傳2020總統可能人選，也引發外界猜測韓國瑜到底指的是誰？韓國瑜晚間趕緊澄清說，純粹開玩笑，搏君一笑而已，大家別太認真。

韓國瑜說，院會趁空檔與柯文哲短暫握手交談，聊得不多，柯P說找時間再聚，他則回答「非常歡迎」，也歡迎柯來高雄一遊、看看高雄，韓信心滿滿表示「相信未來高雄會變化得越來越快」。

行政院會後，韓國瑜與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕沒有一起面對媒體，韓解釋說，這是第1次院會，未來很多層面還得靠中央、地方合作，如果一副批判性太強的話，對未來地方建設不是好事，所以他們決定不特別對外發言。

(中時 )

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