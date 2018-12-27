台日今簽署海洋科學、走私及非法入出國兩份合作備忘錄

2018年12月27日 19:14 中時 黃菁菁

第3屆「台日海洋事務合作對話會議」27日在東京召開，並由台日協會長邱義仁、日台交流協會會長大橋光夫簽署兩項合作備忘錄。(黃菁菁攝)

第3屆「台日海洋事務合作對話會議」今天在東京召開，雙方協商有關台日走私、非法入出國應處、海難搜救合作、海洋科學調查、漁業等領域的合作議題，並簽署《台日海洋科學合作備忘錄》《台日走私及非法入出國應處合作備忘錄》。

台日海洋科學合作備忘錄的內容為:

一、兩協會為促進台日海洋以及其有關大氣、地質、地球物理、生態與環境變遷的學術合作與交流，根據平等互惠原則，將致力推動台日間有關海洋領域之全面合作。二、兩協會輪流主辦實務層級之年度會議，必要時可隨時進行專業領域之相關交流。三、為達成本備忘錄之目的，兩協會在可能範圍內就海洋領域交換相關技術等情報與資訊。

台日走私及非法入出國應處合作備忘錄的內容為:

一、為使日本及台灣的走私及非法入出國阻絕於海上，兩協會將致力推動日台間有關應處走私及非法入出國之全面合作。為此，由公益財團法人日本台灣交流協會向海上保安廳業管單位，台灣日本關係協會則向海洋委員會海巡署業管單位，各自提出合作之請求。二、兩協會輪流主辦實務層級之年度會議，必要時可隨時進行專業領域之相關交流。三、為達成本備忘錄之目的，兩協會在可能範圍內就走私及非法入出國的應處對策交換相關技術等情報與資訊。

兩份備忘錄都在第四條註明，本備忘錄自兩協會簽署日生效，可在雙方協議下進行修正。兩協會之任一方得於90日前以書面通知對方終止本備忘錄效力。

本屆台日海洋事務合作對話會議是由台日關係協會秘書長張淑玲擔任團長，台日協會長邱義仁擔任顧問列席，由海洋委員會、海洋委員會海巡署、行政院農業委員會漁業署、科技部、外交部派員組團與會。日台交流協會會長大橋光夫致詞表示，台日雙方相關人士歷經17年克服萬難，在2013年簽署了台日漁業協議，這是台日秉持誠意、耐心談判的結果。

邱義仁致詞表示，台日雙方在海洋事務多年的努力，建立了非常多的合作機制，但也有很多待進一步解決的問題，更重要的是讓未解決的問題，能夠比較有系統，而不是個別、分散的來處理。

本次會議是閉門會議，媒體只被允許拍開場的致詞及簽署備忘錄的10分鐘。駐日代表謝長廷傍晚出席了簽署儀式及餐會。駐日代表處政務組表示，上午是分組會議，故事前沒有安排代表出席。

(中時 )