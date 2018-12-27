10年前平安夜在家孤獨死 飯島愛「最後通話」曝光

2018年12月27日 18:39 中時電子報 蔡曉婷

被封為「丁字褲女王」的日本傳奇女優飯島愛10年前平安夜被發現在家中猝逝身亡，享年36歲，不久驗屍報告出爐，證明飯島愛是因罹患肺炎而死。最近她生前好友、諧星元冬樹受訪，吐露飯島愛生前曾撥一通電話給他，邀元冬樹吃飯，但他因工作太忙打槍，怎知這一掛電話竟是永別。

飯島愛1992年出道，2000年推出半自傳小說《柏拉圖式性愛》，7年後她閃電宣布因身體不適離開演藝圈，隔年平安夜被人發現在家中沒了氣息，遺體還有腐化現象，起初外界以為是自殺，甚至有罹患愛滋的傳言，警方之後公開驗屍報告，澄清飯島愛的死因是肺炎。

《Daily新潮》最近報導，因演出《櫻桃小丸子》中爺爺友藏一角走紅的元冬樹受訪表示，自己當年和飯島愛私交甚篤，好到曾傳出緋聞，回憶飯島愛過世那年有次接到她來電，問他：「你好嗎？要不要一起吃飯？」元冬樹因在忙，便開玩笑回她：「下次有時間再說」。

元冬樹說，如今想來，飯島愛當時的聲音已經相當虛弱，隱約透露著她身體不適，但自己當時沒察覺，直到後來再接獲飯島愛的消息，竟是在家孤獨死，元冬樹十分後悔，直言：「如果那時有答應見面，有什麼煩惱能說出來的話......」，對此只有無盡的遺憾痛心。

(中時電子報)