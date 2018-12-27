10年前平安夜在家孤獨死 飯島愛「最後通話」曝光

元冬樹（右）最近受訪談與飯島愛最後通話內容。（圖／中時資料照片；翻攝自motomotofuyuki IG）

友善列印
中時電子報

被封為「丁字褲女王」的日本傳奇女優飯島愛10年前平安夜被發現在家中猝逝身亡，享年36歲，不久驗屍報告出爐，證明飯島愛是因罹患肺炎而死。最近她生前好友、諧星元冬樹受訪，吐露飯島愛生前曾撥一通電話給他，邀元冬樹吃飯，但他因工作太忙打槍，怎知這一掛電話竟是永別。

飯島愛1992年出道，2000年推出半自傳小說《柏拉圖式性愛》，7年後她閃電宣布因身體不適離開演藝圈，隔年平安夜被人發現在家中沒了氣息，遺體還有腐化現象，起初外界以為是自殺，甚至有罹患愛滋的傳言，警方之後公開驗屍報告，澄清飯島愛的死因是肺炎。

《Daily新潮》最近報導，因演出《櫻桃小丸子》中爺爺友藏一角走紅的元冬樹受訪表示，自己當年和飯島愛私交甚篤，好到曾傳出緋聞，回憶飯島愛過世那年有次接到她來電，問他：「你好嗎？要不要一起吃飯？」元冬樹因在忙，便開玩笑回她：「下次有時間再說」。

元冬樹說，如今想來，飯島愛當時的聲音已經相當虛弱，隱約透露著她身體不適，但自己當時沒察覺，直到後來再接獲飯島愛的消息，竟是在家孤獨死，元冬樹十分後悔，直言：「如果那時有答應見面，有什麼煩惱能說出來的話......」，對此只有無盡的遺憾痛心。

(中時電子報)

離婚只是前戲？楊冪被爆明年和男神公布戀情
苦苓節目大談外遇「小三事後再安撫就好」
范范這樣教3歲飛翔學單字 原來出道前有段辛苦故事......
符瓊音度過匱乏時日　新歌〈寂寞… 金秘書朴敏英首場海外見面會敲定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。