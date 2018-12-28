她的毛小孩走失 三月後奇遇另隻黃金獵犬

「寇比」的好友小貓咪的友好程度像爺孫倆。（周麗蘭攝）

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王瓊微與「寇比」。（周麗蘭攝）

黃金獵犬「戴文」3年前從斗南婦女會理事長王瓊微家走失後，一家人悶悶不樂，3個月後王瓊微的女兒在「戴文」走失處，居然發現另一隻黃金獵犬流浪狗，流浪的黃金獵犬找到新家，沈家人也找到情感投射處。

王瓊微說，「戴文」是從小狗仔養起，3年前走失時非常不捨，從警方路口監視器看牠從住家走到大東里就失去蹤影，怎麼找都找不到，家人頓失狗伴很難受。

奇妙的是，3個月後在「戴文」走失處附近，也出現一隻黃金獵犬，王瓊微女兒上班途中目睹很驚奇，當時那狗髒兮兮，脖子長一顆大瘤，狀似被棄養，決定帶牠看獸醫，給牠溫暖的家，取名「寇比」。

「寇比來了以後，感覺很有伴，有一種安全感，會看家的感覺，而且很大隻。」王瓊微說。

王瓊微打趣說，不知黃金獵犬是否特別不會認路，寇比也經常迷路，鄰居經常來告知「家裡的狗是不是又走失了？」寇比已經被找回2、3次。

寇比是一隻老狗，早上常常爬不起來，王瓊微要幫牠扶著後腿才能夠站得起來， 除老之外，寇比甚麼都好，不會亂吠也很溫和，也喜歡和鄰居去溜達，特別喜歡走鐵軌旁的步道。

寇比最近多了一個「跨類別朋友」，寇比狗窩不遠處有七隻小野貓，其中一隻小貓不怕寇比，還會爬到寇比背上趴著睡覺，就像烏秋棲息在牛背上。

寇比似乎很喜歡小貓做伴，小貓趴在牠背上時，牠就一動也不動，晚上小貓一定窩在寇比懷裡取暖睡覺到天亮，感情很特殊，「生眼睛還沒看過這樣的！」王瓊微說。

(中時 )

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