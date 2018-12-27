「韓流」元旦升旗 襪仔王要限量送國旗圍巾

襪仔王觀光工廠董事長蕭明村（中）展示以高雄市長韓國瑜拚經濟理念設計的國旗圍巾。（鐘武達攝）

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襪仔王觀光工廠配合高雄市長韓國瑜推出的「禿子跟著月亮走」國旗圍巾。（鐘武達攝）

彰化縣田中鎮襪仔王觀光工廠響應高雄市長韓國瑜「人進來、貨出去」的拚經濟理念，特別設計新款國旗圍巾將在高雄市2019年元旦升旗典禮限量贈送給參加民眾，新款圍巾27日亮相，正好到工廠觀光的遊客驚艷說「好想買」。

襪仔王觀光工廠董事長蕭明村表示，10年前該公司因緣際會製造國旗圍巾掀起熱潮，近年來則受到景氣影響，國旗圍巾的市場也變小，不過，基於在地企業責任，襪仔王期許扮演發展地方經濟與觀光的角色，為此推出新款國旗圍巾，希望搭著「韓流」把彰化的產業介紹到全國。

禿子跟著月亮走！配合韓國瑜就任高雄市長後的首次元旦升旗，襪仔王推出的2019國旗圍巾長170公分，設計概念仍以國旗的紅藍白色調為主軸，並結合韓國瑜「賣菜郎」手拿蔬菜圖像，「人進來、貨出去，大家發大財」的理念也都融入設計裡，韓國瑜的頭頂，還有1顆月亮

還有1輛遊覽車，象徵把遊客載進高雄，接著又從高雄地標的八五大樓出發，往北走將台灣各地觀光景點包括彰化八卦山大佛、台北101、野柳女王頭等。

蕭明村說，期許從高雄動起來帶動台灣觀光與經濟發展，元旦升旗當天將提供300條韓國瑜市長元旦升旗國旗圍巾免費贈送給現場民眾 ，只送不賣。

(中時 )

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