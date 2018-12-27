民代力促快速道橋下闢休閒空間

雲林縣口湖鄉台61線梧南段橋下廣闊，居民希望能整地做為休閒空間。（許素惠攝）

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雲林縣口湖鄉台61線梧南段橋下廣闊，居民希望能整地做為休閒空間，前麥寮鄉長許忠富、立委蘇治芬（右一、二）向公路總局第五區養護工程處副處長陳錫恩（左）極力爭取。（許素惠攝）
公路總局第五區養護工程處副處長陳錫恩（右二）初步認同居民對於雲林縣口湖鄉台61線梧南段橋下空間運用的想法。（許素惠攝）

雲林縣口湖鄉台61線梧南村段橋下，居民希望提供做為休憩中心，立委蘇治芬居間協調，公路總局副處長陳錫恩表示，口湖鄉公所已提出闢為停車場撥用申請，1200坪預計明年6月完成整地、綠美化。

該閒置橋下位於口湖鄉立幼兒園及遊客中心斜對面，蘇治芬、前麥寮鄉長許忠富、口湖鄉代會副主席李佳昌、代表呂順賢、蔡清海等會勘。

蘇治芬說，活化橋下空間不但能成為居民離家近、好用、又免花錢的好所在，也可免被視為荒廢地而亂傾倒廢棄物。

口湖鄉梧南村長林清南表示，該空間可以廣泛運用，例如集會所或運動場等，會與鄉親討論如何善用，以活絡大家的感情。

公路總局第五區養工處副處長陳錫恩指出，《省道高架橋下空間土地申請使用處理原則》規定在無礙於結構安全、檢測與維修、公路排水、交通安全、公共安全、環境景觀與衛生，並附有完善通風消防等安全設施規定下，該局會大力支持鄉公所的建設，俾敦親睦鄰，而口湖公所已提出撥用該處為停車場，未來會整地並綠美化，預計明年3月底開工、6月完工。

(中時 )

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