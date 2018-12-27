在地產業30周年慶 年後辦公益義賣拋磚引玉

2018年12月27日 18:52 中時 莊曜聰

福培實業及伊登名床副總經理伍英姿回想過去與丈夫創業辛苦，加上二哥伍國賢近年捐輸椪柑與北台南家扶結緣，她也決定捐出自家產品義賣，充作家扶扶弱經費。（莊曜聰攝）

伊登名床體驗館明年初開幕。(莊曜聰攝)

占全台沙發床產量近8成的福培實業深耕在地30年，明年1月5日將舉辦周年慶，廠方決定當天將與北台南家扶合作，舉辦生活寢具公益義賣會，提供包括雙人小沙發、椅凳、羽絨被等50種類、200多件生活寢具，市價近20萬元的自家產品來義賣，所得將全數捐贈北台南家扶，做為扶弱經費。

福培實業位於台南西港，是由伍英姿及過世的夫婿蔡福松白手起家設立，從台南市南區觀光城一個小攤位起家，一直到目前擁有300坪大的廠區，2人胼手胝足，經歷過被倒帳、倉庫失火等窘境也撐了過來，先後經過品牌化、網路市場經營等轉型，終於站穩腳步，但蔡福松因積勞成疾，數年前就因病過世，由伍英姿一肩撐起公司。

深感造化弄人，加上伍英姿受到二哥伍國賢連續2年捐出東山椪柑給北台南家扶義賣助弱勢影響，因此決定配合公司30周年慶及新建體驗館，首度結合公益團體舉辦義賣活動，伍英姿說，這次提供的都是自家人氣暢旺的產品，有50多樣總數200多件生活寢具，以市價3折到1折不等義賣，當天參訪民眾在體驗拍照區打卡，還可獲得限量靠枕1個，也歡迎民眾一起來助弱勢。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，該中心目前扶助經濟弱勢家庭逾1000戶、1700名兒童，隨著春節年關將至及孩子的開學註冊費，以近年的募款狀況來說，可說真的是年關難過，相當感謝福培公司的公益義賣贊助，讓家扶學子可免於失學之苦，歡迎民眾能同獻愛心，響應沙發寢具公益義賣。

(中時 )