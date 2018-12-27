新光三越1元變10元 點數5倍送

2018年12月27日 18:52 中時 郭家崴

新光三越APP「skm select」選物推薦，象印桌上型保冷／溫杯＋攜帶型不銹鋼保冷／溫杯，42折特價1000元。（新光三越提供）

新光三越APP「skm select」選物推薦，金錦町金箔蜂蜜蛋糕，買2片享第2件6折，特價288元。（新光三越提供）

新光三越APP「skm select」選物推薦，JOY by Dior迪奧香氛新品，獨家贈時尚搖滾美妍包。（新光三越提供）

新光三越APP「skm select」選物推薦，JJL KIDS小惡魔造型鋪棉保暖棒球外套，35折特價扣20點加價700元。（新光三越提供）

新光三越獨家米其林年菜，台北喜來登大飯店請客樓特選年菜，5080元。（新光三越提供）

新光三越獨家限量春節禮盒，香港帝苑餅店華麗蝴蝶酥禮盒，1580元。（新光三越提供）

新光三越獨家限量，越福旺－明月蘋果禮盒／套袋富士蘋果禮盒／王林蘋果禮盒，999元／ 1099元／ 899元。（新光三越提供）

新光三越獨家春節禮盒，義大利福里安花神頂級奢華品味8件禮盒，1萬6800元。（新光三越提供）

新光三越台中中港店／台南新天地名人坊，香港米其林餐廳，會員可使用美食訂候位服務。（新光三越提供）

台北信義新天地A9橘色涮涮屋，名人指定涮涮鍋，會員可使用美食訂候位服務。（新光三越提供）

新光三越歡慶貴賓卡友將破200萬大關，本月初推出「會員大感謝狂歡冬換季」，用10點換1000元電子抵用金；明（28日）起至明年1月6日再祭出「會員大感謝」，好康一是「1點變10元」活動，在新光三越APP扣會員點數50點可兌換500元電子抵用金、扣500點可兌換5000元電子抵用金，等於用1點可換10倍購物金；好康二「點數5倍送」則是貴賓卡友單筆滿2000元可享點數5倍送。

趁冬換季百貨流行服飾5折起，即日起添購禦寒服飾、採購除舊布新家用家電、新年聚餐饗宴等，都可善用會員點數聰明消費；今（27日）起至31日新光三越APP「skm select」，精選超過30項美妝、夯品及開趴推薦商品，用skm pay線上支付也可累計會員點數。

「skm select」選物推薦商品有象印桌上型+攜帶型保冷/溫杯，42特價1000元； SANRIO Hello Kitty特選福袋，65折特價扣10點加價1000元；MOSS CLUB秋冬正夯經典格紋外套，55折特價扣10點加價1980元；JJL KIDS小惡魔造型鋪棉保暖棒球外套，35折特價扣20加價700元；美體小舖極緻活顏輕透雙效隔離霜扣100點享買1送1等。

此外，預購新光三越嚴選春節禮盒、在全台新光三越超過410家餐廳用餐，也能累計會員點數。跨年或新年聚餐享用美食同樣能累點，使用會員限定的｢美食訂候位服務」，一指滑手機，可即時預訂、外帶。

新光三越嚴選近200項優質年節禮盒，即日起至明年1月24日年貨、年菜、伴手禮開放預購，首推米其林一星餐廳「牛排教父Danny’s Steakhouse」帶骨肋眼牛排禮盒、頂級燒肉界始祖「老乾杯」A5宮崎和牛牛排禮盒，米其林一星亞都麗緻飯店「天香樓」、米其林二星喜來登飯店「請客樓」的招牌年菜組合等。

(中時 )