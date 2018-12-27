花市殯儀館新停棺室啟用 解決一位難求窘境

花蓮市殯儀館增闢8間停棺室，解決民眾停棺需求。（許家寧翻攝）

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使用近半世紀，花蓮市殯停棺室啟用之後，將可有效紓解醫殯分流後民眾停棺需求。（許家寧翻攝）

使用近半世紀的花蓮市立殯儀館，因去年起實施醫殯分流，醫院不得附設靈堂，民眾停棺棺需求大增，從去年766增至1192人次，現有17間停棺空間略顯不足，公所斥資554萬元工程經費擴建8間停棺室，正式完成啟用，解決喪家停棺一位難求之急。

花蓮市立殯儀館新建8間停棺室正式啟用，由市長魏嘉賢主持祈福儀式，期許停棺室啟用之後，可以紓解醫殯分流的現況，由於市殯的設施設備均已老舊損壞，在殯儀館遷移計畫尚未明朗化之前，市公所將會向上級政府爭取經費，逐一改善。

魏嘉賢表示，因應醫殯分流制度，花蓮市立殯儀館原有17間停棺室已不敷需求，向縣府爭取360多萬元補助，加上公所自籌款194多萬元，去年底開始動工，期間歷經0206地震，以及設計階段發現座落地質敏感區域重新規劃，終於完成啟用。

除了停棺室之外，市公所也積極規畫家屬洽談區及休息專區，希望能秉持尊重、關懷、效率的服務精神，讓後代子孫能在優雅環境中緬懷追思。另外，市殯的公廁目前也在修繕之中，預計在下月完工，屆時除男、女公廁外，還增加親子廁所。

1976年啟用至今的花蓮市立殯儀館為全縣唯一殯儀館，自去年7月實施醫殯分樓之後，登記使用停棺需求從前年675人、去年的766人至今年的1191人，魏嘉賢說，新建停棺室雖可暫時紓解，但從長期來看，縣府殯葬園區的興建有其必要及迫切性。

(中時 )

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