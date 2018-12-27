影》光復隊史首闖8強 「喬神」講到高二就哭了

2018年12月27日 19:04 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

新竹光復高中男籃隊，在107學年HBL高中籃球聯賽複賽階段打出好球，前兩場翻越過泰山高中、東山高中「兩座山」，加上今天65：51擊退治平高中，光復在還剩一場比賽要打的情況下，3勝1敗提前收下8強門票，成軍4年來首度打進HBL 8強準決賽。

「好苦啊！」光復教練陳定杰賽後高喊著，短短三個字道出擔任高中籃球隊教練的辛苦，「球隊成軍第一年止於資格賽，第二年晉級到12強複賽、去年也就是第三年16強預賽就全敗出局，今年終於拚到8強，真的沒有想過這麼快就可以晉級8強。」

陳定杰感謝球員努力付出，從什麼都不會的素人堅持到現在，有了不錯的成果，希望帶著球隊創造出不同未來。

今天對上治平，被南山教練許時清稱為「喬神」的光復中鋒喬楚瑜，連續打了4天，本戰得分火力稍減、收下16分，但努力守護籃板，一個人抓下33記籃板，比治平全隊32個籃板還多，他說：「自認今天體力不好，只能靠拚搶籃板幫助球隊，而且隊友余維豪今天手感也好，就交給他多得分。」

昨天對南山喬楚瑜太想贏球，表現卻也有點恍神，因此挨了教練罵，心裡有點不快，賽後陳定杰和他來場「Men’s Talk」，喬楚瑜也聽進教練建議，願意做苦工。

回想起在光復高中這三年，喬楚瑜講到高二那年頓時眼淚潰堤，隨後解釋，自己在高二那年，因為表現不好挨教練罵，他不開心把球一甩就賭氣離開，後來回去和教練道歉，繼續他最愛的籃球，一旁陳定杰聽到後補充：「當時楚瑜雖然說不想打，但我還是有信心他會回來，因為他很愛籃球，賭氣沒打球時還是天天看瓊斯盃。」

隨隊教師何長仁指出，當初是喬楚瑜出色的協調性，吸引他們網羅，「喬楚瑜的協調性是國內長人少見，相信未來發展也好，高二升高三時因為學長畢業，頓時沒人可以在前面帶領，讓他壓力變大，學校老師全力輔導他，幫助他走出低潮。」

陳定杰表示，很感謝老天爺讓他在帶領光復時發掘到喬楚瑜這塊璞玉，由於學校後勤相當支持，他也希望新竹、苗栗的國中好手未來願意留在新竹光復高中繼續籃球路，不會只想要到外縣市。

(中時電子報)