生物科技公司研究發現 人蔘皂苷M1有助對抗腎臟發炎

2018年12月27日 19:24 中時 魏怡嘉

腎臟保健食品新進展！國內生物科公司成功發現人蔘皂苷M1可對抗狼瘡性腎炎及IgA腎炎，目前已經取得美國發明專利認證，近日亦取得歐盟發明專利認證，為腎臟病患帶來福音，下階段規劃申請新藥臨床實驗，取得藥證。

匯德生技理筱龍博士表示，人蔘被譽為中藥之王，其富含多樣的人蔘皂＠，而不同人蔘皂＠具備的藥效也有所差異，人蔘有效成分早已廣受醫藥界、學術界充分的研究及肯定，正進一步走出傳統中草藥、養生食品的範疇，成為現代保健及未來醫藥製劑的重要成分。

理筱龍博士指出，匯德生技主要投入稀有人蔘皂苷M1的生產以及抗癌方面的研究，在與宜蘭大學生物技術研究所花國鋒教授進行產學合作時，發現人蔘皂苷M1具有極佳的抗發炎效果且藥毒性極低，在花教授建議下，做了一系列因發炎引起的病症研究，後來在與國防醫學院合作時，發現人蔘皂苷M1對紅斑性狼瘡引發的腎病變、以及IgA引起的腎病變均有極佳的反應效果。

國內慢性腎臟病患約有200多萬人，約有8.5萬人正在洗腎，一年花掉500億的療費用，理筱龍博士表示，腎臟病最終都會導致腎臟纖維化，現階段的藥物僅具抑制病徵的效果，並無修復與治癒的能力，而在運用人蔘皂苷M1於腎炎的動物實驗中，發現人蔘皂苷M1可以修復腎絲球功能，並讓已下降的腎絲球透析率（GFR）數據回升。這項研發成果未來將可造福廣大病患。目前除了已經取得歐盟及美國發明專利外，在其他國家也陸續接獲更多專利即將獲准的通知，目前朝向製藥方向研發，讓腎臟病患有機會重拾健康的生活。

(中時 )