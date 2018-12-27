生物科技公司研究發現 人蔘皂苷M1有助對抗腎臟發炎

匯德生技理筱龍博士，說明人蔘皂＠M1可對抗腎炎。（照片／匯德生技提供）

友善列印
中時

腎臟保健食品新進展！國內生物科公司成功發現人蔘皂苷M1可對抗狼瘡性腎炎及IgA腎炎，目前已經取得美國發明專利認證，近日亦取得歐盟發明專利認證，為腎臟病患帶來福音，下階段規劃申請新藥臨床實驗，取得藥證。

匯德生技理筱龍博士表示，人蔘被譽為中藥之王，其富含多樣的人蔘皂＠，而不同人蔘皂＠具備的藥效也有所差異，人蔘有效成分早已廣受醫藥界、學術界充分的研究及肯定，正進一步走出傳統中草藥、養生食品的範疇，成為現代保健及未來醫藥製劑的重要成分。

理筱龍博士指出，匯德生技主要投入稀有人蔘皂苷M1的生產以及抗癌方面的研究，在與宜蘭大學生物技術研究所花國鋒教授進行產學合作時，發現人蔘皂苷M1具有極佳的抗發炎效果且藥毒性極低，在花教授建議下，做了一系列因發炎引起的病症研究，後來在與國防醫學院合作時，發現人蔘皂苷M1對紅斑性狼瘡引發的腎病變、以及IgA引起的腎病變均有極佳的反應效果。

國內慢性腎臟病患約有200多萬人，約有8.5萬人正在洗腎，一年花掉500億的療費用，理筱龍博士表示，腎臟病最終都會導致腎臟纖維化，現階段的藥物僅具抑制病徵的效果，並無修復與治癒的能力，而在運用人蔘皂苷M1於腎炎的動物實驗中，發現人蔘皂苷M1可以修復腎絲球功能，並讓已下降的腎絲球透析率（GFR）數據回升。這項研發成果未來將可造福廣大病患。目前除了已經取得歐盟及美國發明專利外，在其他國家也陸續接獲更多專利即將獲准的通知，目前朝向製藥方向研發，讓腎臟病患有機會重拾健康的生活。

(中時 )

布袋高跟鞋教堂跨年企畫 連續3天… 金門肉品不受豬瘟影響 符合檢疫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。