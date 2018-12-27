2019台北冬季旅展搶好康「歌詩達郵輪」祭3大優惠 最高現省11萬

「威尼斯號」為郵輪玩家帶來頂級奢華體驗。（圖片提供／歌詩達郵輪）

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新浪漫號「露天甲板」寬敞舒適，旅客在此享受溫暖日光浴。（圖片提供／歌詩達郵輪）
大西洋號「費洛里安咖啡廳」裝潢奢華貴氣。（圖片提供／歌詩達郵輪）

現代人旅遊方式改變，強調出發即旅行的郵輪旅遊風潮正盛。「2019台北國際冬季旅展」2019年1月4日至7日於世貿一館盛大舉行，首度參展的歌詩達郵輪祭出3大優惠好康，搶攻年初旅遊市場商機。

旅展期間，歌詩達郵輪3大優惠亮點開跑，亮點一，天天抽1間新浪漫號免費艙房，消費者於活動現場完成指定動作，並上傳至官方粉絲團，有機會抽中免費艙房，共4間。

亮點二，購買「大西洋號」航線，同房第3、4人僅1元可出發，指定艙房現折4000元，旅客購買大西洋號2019年4月7日「基隆-沖繩-宮古島-石垣島」航程，同房第3、4人只要1元立即出發，最高省6萬元，購買陽台房以下艙等，再享4000元折扣價，最高可省5萬元;購買旗艦級郵輪「威尼斯號」，指定艙房第2人半價，同房第3、4人只需4800元，凡選購威尼斯號2019年5月9日「基隆-鹿兒島-宮崎-大阪-高知」航程，內艙房型第2人半價優惠，同房第3、4人僅需支付港務稅4800元，4人同行最高現省11萬元。

亮點三，購買「新浪漫號」指定航線，指定艙房第2人半價或艙房折價6000元，旅客選購「基隆-日本-韓國」8條航程，2019年10月9日至11月10日期間（不包含11月3日航線），入住內艙房型，享第二人半價或每間艙房折扣6000元。

(中時 )

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