元旦新制 基本工資23100元

2018年12月27日 19:11 中時 張理國

行政院彙整元旦起新實施之重大政策或效率便民措施，其中行政院發言人Kolas Yotaka表示，明年起共有42項新措施，包括包括勞工基本工資調升至2萬3100元、5月所得稅提高扣除額、3月起並調降ATM小額跨行轉帳手續費。

在勞動部方面，元旦起每月基本工資由2萬2000元調整至2萬3100元，調升1100元，調幅5%；每小時基本工資由140元調整為150元，調升10元，調幅7.14%。每月基本工資調升後，預估約有180.14萬名勞工(本勞136.34萬名，外勞43.8萬名)受惠；每小時基本工資調升後，預估約有45.6萬名本國勞工受惠。

在財政部方面，明年5月申報綜合所得稅時，調高綜合所得稅4項扣除額額度及調降最高稅率為40%等。包括修正納稅者基本生活所需費用比較基礎為免稅額、標準(或列舉)扣除額及身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資特別扣除額，基本生活所需費用總額超過上開免稅額及扣除額合計數之金額部分(基本生活費差額)，得自納稅者當年度綜合所得總額中減除，受益戶數177.45萬戶，減稅利益55.39億元；並調高綜所稅標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額額度，並調降綜所稅最高稅率為40%，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭租稅負擔，減稅利益達388億元，逾542萬申報戶受益。

在金管會部分，明年3月底，實施分級調降ATM小額跨行轉帳手續費，500元（含）以下每帳戶每日免收1次手續費、501元至1000元每筆10元，1001元以上維持每筆15元。

(中時 )