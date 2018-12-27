「對手買票 我們就買」 豐原區里長候選人母「預備賄選」被訴

豐原區里長候選人母「預備賄選」被訴（圖取自Google Map）

友善列印
中時

臺中市豐原區陳姓前里長在107年由女兒接棒參選，陳妻羅女先送貢丸、滷雞腳等物給里民，借了新臺幣50萬元準備賄選。羅女在選前打電話給2名樁腳，分別指稱，如果對手有買票，要通知她，「我們也來買」；對手如果買，她就給雙倍，但要幫忙錄音蒐證對手買票。檢察官認定羅女已構成預備賄選，將她起訴。

起訴書指出，豐原區陳姓前里長為延續家族里長職務，107年11月的里長選舉推出女兒接棒參選，陳的妻子羅女多年從事里民服務，輔選女兒自107年8月起陸續以貢丸、滷雞腳、眼霜及芋粿等物，送給里民互動，並在選舉名冊上註記要賄選對選舉名冊上註記要賄選對象，借了50萬元準備行賄。

羅女在107年11月20日先後打手機給張姓及江姓樁腳，指稱，「有什麼動靜要說一下，不要剩下最後2、3天出什麼招」，「他們如果買票，我們也來買票」，如果得知競選對手買票，一定要告知她，她就會向選民買票；如果對手買票，她會以對等或是雙倍的價格買票，「要買就是面子問題」等語。

警方在107年11月23日8時許持搜索票前往搜索，查扣選舉名冊、電話簿及現金等物。羅女辯稱，她指稱「對手如果買票，我也買」只是為了即時知道對手有無買票的資訊，並鞏固支持者的投票意願。

(中時 )

安養機構重公安 桃市消防局4大隊… 模樣太可愛？女童午睡桌球教練竟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。