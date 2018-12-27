「對手買票 我們就買」 豐原區里長候選人母「預備賄選」被訴

2018年12月27日 19:14 中時 陳淑芬

臺中市豐原區陳姓前里長在107年由女兒接棒參選，陳妻羅女先送貢丸、滷雞腳等物給里民，借了新臺幣50萬元準備賄選。羅女在選前打電話給2名樁腳，分別指稱，如果對手有買票，要通知她，「我們也來買」；對手如果買，她就給雙倍，但要幫忙錄音蒐證對手買票。檢察官認定羅女已構成預備賄選，將她起訴。

起訴書指出，豐原區陳姓前里長為延續家族里長職務，107年11月的里長選舉推出女兒接棒參選，陳的妻子羅女多年從事里民服務，輔選女兒自107年8月起陸續以貢丸、滷雞腳、眼霜及芋粿等物，送給里民互動，並在選舉名冊上註記要賄選對選舉名冊上註記要賄選對象，借了50萬元準備行賄。

羅女在107年11月20日先後打手機給張姓及江姓樁腳，指稱，「有什麼動靜要說一下，不要剩下最後2、3天出什麼招」，「他們如果買票，我們也來買票」，如果得知競選對手買票，一定要告知她，她就會向選民買票；如果對手買票，她會以對等或是雙倍的價格買票，「要買就是面子問題」等語。

警方在107年11月23日8時許持搜索票前往搜索，查扣選舉名冊、電話簿及現金等物。羅女辯稱，她指稱「對手如果買票，我也買」只是為了即時知道對手有無買票的資訊，並鞏固支持者的投票意願。

(中時 )