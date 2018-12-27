金門肉品不受豬瘟影響 符合檢疫規定仍可赴台

2018年12月27日 19:14 中時 李金生

金門符合檢疫規定的肉製產品，在嚴謹的作業下裝櫃銷台。（縣府提供）

金門縣防疫所長文水成表示，目前只要符合檢查規則中訂定的動物來源場、銷台牧場3個月監測、隔離牛檢測、加熱溫度、時間製程者等條件，其去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟及調理包等皆可銷台。。（李金生攝）

針對大陸非洲豬瘟疫情蔓延，農委會在本月中旬修正「金門地區偶蹄類動物及其產品禁止輸往台灣本島及其他離島」，期間至108年12月31日止，引起當地特產業者、旅客和鄉親的疑慮。縣府今（27）日重申，只要符合相關檢疫規定者，仍可攜往台灣本島或其他離島，請大家放心。

縣防疫所長文水成指出，目前只要符合檢查規則中訂定的動物來源場、銷台牧場3個月監測、隔離牛檢測、加熱溫度、時間製程者等條件，其去骨牛肉、牛肉乾、豬肉乾、加熱後內臟及調理包等皆可銷台。

至於該項管制公告是起源於2015年5月金門地區發生口蹄疫案例，在疫情處理告一段落後，縣府依照疫情狀況、風險、養殖業者的反應，不斷向中央爭取調整放寬，後來管制措施即曾多次修正。

縣府指出，該項管制的最新修正公告，在農委會動植物防疫檢疫局的網站也有訊息公布，縣府為讓鄉親更了解相關資訊，避免再產生誤解，特提出說明。

有關民眾攜帶動物產品的問題，可逕洽機場及港口防檢局金門檢疫站櫃檯（082）375571、375572或防檢局網站的便民服務 / 常見問答 /相關資訊。

(中時 )