夜市崛起的台灣網球之光 紐時點出最大挑戰

《紐約時報》跨海來台專訪「夜市小球王」曾俊欣的感人故事，中文版報導27日正式上線。（紐時中文版翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

「夜市小吃攤中崛起的台灣網球之光」，《紐約時報》跨海來台專訪「夜市小球王」曾俊欣的感人故事，中文版報導27日正式上線。紐時在官方臉書分享本文時，也提到了曾俊欣邁向精英水平的最大挑戰，將是他的「體型」。

文章來源：夜市小吃攤中崛起的台灣網球之光

「這位在小吃攤中成長起來的『夜市球王』正在朝著夢想前行。然而，榮耀背後的風險一直都在。」紐時在臉書上指出，「轉入職業排名後，曾俊欣的排名是第441位。研究表明，只有排名前100名左右的球員才能賺到足夠的錢來維持生計。他的體型也成為邁向精英水平的挑戰。」

專訪中指出，曾俊欣和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的生日同為8月8日，也擁有可以在職網巡迴賽競爭的擊球、頑強及底線力量，但身高175公分、體重62公斤的體型，在一個需要高大身材進行強力發球的運動比賽，實在相當吃虧。

紐時也提到，曾俊欣是繼2012年加拿大好手佩利沃（Filip Peliwo）之後，首位在同一年拿下兩座大滿貫青少年組男冠軍的新銳。但6年過去，佩利沃目前世界排名259，迄今最高排名為161位，平均每年賺進5.4萬美元獎金。老實說，混得不是太好。

至於其他在同一年兩奪青少年組男單冠軍的好手，有傑出如費德勒、馬克安諾（John McEnroe）、艾柏格（Stefan Edberg）與羅迪克（Andy Roddick），成為一代名將，卻也有佩利沃、伊格納提克（Uladzimir Ignatik）與班布里（Yuki Bhambri）等，無法將青少年時期的成功帶到職業層級。

(中時電子報)

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