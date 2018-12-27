台南英語友善夜市跨足溪北 8夜市有英語菜單

2018年12月27日 19:28 中時 曹婷婷

台南市政府積極營造英語友善環境，去年創全國之先，為花園、武聖及永康鹽行3大夜市攤商翻譯、製作雙語菜單，獲業者及外籍朋友好評，今年更跨足溪北地區。（曹婷婷翻攝）

台南市政府積極營造英語友善環境，去年創全國之先，為花園、武聖及永康鹽行3大夜市攤商翻譯、製作雙語菜單，獲業者及外籍朋友好評，今年更跨足溪北地區，新增5夜市加入英語菜單行列；此外，市府為進一步協助夜市建置英語友善環境，特邀外籍人士實地走訪提供實用建議。

目前參與英語友善夜市計畫者有花園、武聖、永康鹽行、新營、新市、佳里、永大、小北8處，攤商數約650攤。南市府二官辦27日邀集各大夜市管委會，舉辦「英語友善夜市說明會」，提出未來建議與展望，希冀能創建更好的英語友善環境，期望不只吸引外國人前來，也透過環境建置，讓市民習慣英語環境，學習也說一點英文。

二官辦主任李賢衛副秘書長表示，夜市是台灣庶民文化一大特色，協助夜市建置英語友善環境，除了體貼逛夜市的外國人，方便點餐、認識台南美食，更重要的是，可以讓台南人知道如何用英文介紹熱門小吃，宣揚台南之美。

去年參與英語友善夜市計畫的鹽行夜市代表黃昌璿小姐表示，雙語菜單推出後廣受攤商歡迎，以往攤商面對外國人只能比手畫腳，市府協助製作英語菜單後，面對外國人溝通變簡單，也比較不緊張；黃昌璿鼓勵各大夜市主委積極與攤商們溝通，參與市府英語友善夜市計畫。

二官辦指出，提供雙語菜單是第一步，後續如何協助夜市環境更加國際化、符合外國人需求？如何吸引外國朋友體驗夜市文化？外國人逛夜市時有什麼特別需求？二官辦與經發局市場處特別在說明會現場，提出「外國人觀點」的建議，期望各夜市管委會能與市府共同營造英語友善環境。

英國籍台灣女婿Steven表示，對許多看不懂中文的外國人來說，要找到夜市位置就令人頭痛，建議夜市在附近交通節點廣設雙語路標，例如火車站、公車站、夜市附近十字路口等，並提供相對路線圖，讓外國人能方便問路或搜尋資訊以順利抵達。

美國籍的Robert說，夜市只能付現，手邊突然沒現金要去哪找提款機？臨時想上廁所怎麼辦？這些必要資訊，若有雙語標示，外國人會覺得逛夜市好方便，若能再標示停車場、垃圾筒、服務中心、甚至是夜市平面圖，讓夜市有什麼攤位，哪裡賣吃的、哪裡賣百貨都能一目瞭然，更會讓外國人覺得非常貼心。

二官辦表示，外國朋友建議很務實，可作為後續參考，初步規畫是透過網建置英語友善夜市地圖，將交通資訊、攤商資訊、夜市動線圖、平面配置圖等放在地圖上，便利外籍人士前往，同時在攤商的雙語菜單上放QR Code，外國人只要一掃，就能看到動線圖、平面配置圖，輕鬆逛夜市。

(中時 )