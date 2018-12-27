韓國瑜「總統級麻將」說 楊敏盛：最後勝出是他

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛。（圖／中評網）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜日前拋出「麻將說」，2020年國民黨有一個人是相公，而國民黨桃園市黨部主委楊敏盛則分析國民黨4個太陽外加一個無黨籍的張善政，誰會勝出代表國民黨參選2020年總統！

高雄市長韓國瑜25日晚間接受中天電視《新聞深喉嚨》專訪時指出，2020年國民黨誰選總統？韓國瑜以麻將譬喻，有人是相公少一張牌，永遠胡不了牌，也有人一手好牌是天聽，但是是誰不能說。

對此，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛接受中評社訪問，對於國民黨可能參選2020年總統的四個太陽，外加一個無黨籍的張善政，仔細客觀分析每個人的優點。

首先是吳敦義，楊敏盛說，2018地方選舉，國民黨大勝，吳敦義又背負龐大的籌措壓力，吳敦義代表國民黨選2020應該是理所當然。但是幾次的民調，吳敦義都是排在最後，吳敦義必須面對。

至於馬英九，楊敏盛則說，馬英九滿腔抱負、執政八年，但是「我們不欠馬英九」，是「馬英九還欠我們」，國民黨大好江山，斷送在馬的手上，現在馬說要將功贖罪，也不應該。

無黨籍張善政也想參選，楊敏盛說，「叫好不叫座」，優勢比不上柯文哲，張善政或許可以是副手，要爭大位，機率不大。

至於王金平，楊敏盛認為應該是2020助選團隊重要份子，抬轎為主，專長不在當總統！

最後，如果以「消去法」來看，只有朱立倫最有機會。雖然歷經換柱風波，但換柱也不是朱立倫要的，只因為洪秀柱衝不出困境，不能完全怪朱立倫一個人。

不過，楊敏盛也說，朱立倫卸任新北市長，就忙著準備2020，吳敦義看在眼裡會不舒服，因為「全黨債務我在扛，好康你搶著要」！

最後，楊敏盛分析，四個太陽裡面，看起來都不願意屈就擔任副手，必須有一個太陽願意出來整合，國民黨才有機會勝選。

(中時電子報)

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