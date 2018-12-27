外籍旅客違法攜帶肉品 農委會：明年一月擬禁入境

立委賴瑞隆詢問農委會，對於未繳清罰鍰外籍旅客，是否研議禁止其入境？（游昇俯攝）

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針對非洲豬瘟防疫，國內已提高旅客違規攜帶肉品入境罰鍰，但仍未能杜絕違規案例發生，甚至因外國人罰鍰難以追討，使得罰則形同具文，立法委員邱議瑩等人要求農委會應考慮禁止違法旅客入境。對此，農委會表示，非洲豬瘟中央災害應變中心預計於明年1月第一周的會議中，討論拒絕入境相關措施，最快1月上旬可施行。

立法院經濟委員會今（27）日審查邱議瑩等人擬具「動物傳染病防治條例」修正案，農委會由副主委李退之出席備詢。

邱議瑩表示，旅客違規帶肉罰鍰提高，但直到前幾天，仍有大陸籍旅客攜帶大量肉製品入境，23日有陸籍旅客帶豬肉乾、牛肉9公斤來台，22日兩位陸籍旅客帶4公斤火腿腸，21日也有三位陸籍旅客帶3公斤豬腳，即使政府一再宣導，這些人還要帶到9公斤肉品，甚至入關時走不需申報的「綠關」，合理懷疑是有意的「生化攻擊」。

邱議瑩表示，為免旅客攜帶肉製品成為防疫破口，農委會應與移民署、入出境管理局慎重考慮，對於不合理攜帶肉製品入境旅客，立即遣返、禁止入境。

此外，立委林岱樺、賴瑞隆等人亦指出，國外旅客違規攜帶肉品遭罰，大陸籍與越南籍即佔了8成以上，但罰鍰難以催繳，即使祭出重罰，嚇阻力仍有限，應有配套措施予以遏止。

對此，李退之表示，過去即有國人因倡議某些議題，在護照上貼貼紙，入境香港時遭到拒絕入境，針對立委提議，明年一月第一周召開的非洲豬瘟中央災害應變中心第二次會議，將會跨部會討論，相關規範最快可於一月上旬施行。

防檢局局長馮海東則指出，農委會將依各種疫情國際認知的嚴重程度，綜合研析訂定執法原則，列出旅客從哪些疫區、帶入什麼樣的產品，應該禁止入境。

對於年節將至，入境返鄉旅客增加，防疫壓力加大，馮海東亦表示，農委會已向行政院提報一年近3億元，兩年共5億多元預算，規劃檢疫犬從目前47組，至112年增加到76組，農曆年前將先增加3組檢疫犬，基層人力增加20名。

(中時 )

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