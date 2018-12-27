學生汪洋中練跑 三峽、土城四校將修繕操場PU跑道

新北市明德高中因PU跑道破損、雨天積水嚴重，一連好幾天無法消退，學生只能在汪洋中繼續練習。（許哲瑗翻攝）

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立委吳琪銘今前往新北市明德高中、民義國小及土城區中正國中、清水國小會勘。（許哲瑗攝）
立委吳琪銘今前往新北市明德高中、民義國小及土城區中正國中、清水國小會勘。（許哲瑗攝）

立委吳琪銘今邀集教育部國教署國行科長蔡宜靜、體育署學校體育組專門委員周國金，與新北市議員彭成龍至三峽區明德高中、民義國小及土城區中正國中、清水國小會勘，部分校園操場跑道年久失修，舞蹈教室木質地板也嚴重破損，已不堪使用；吳琪銘表示，已向中央爭取到2千多萬元經費，將儘速協助各校改善破損設備，提供師生更優質的教學環境。

新北市明德高中設有三峽、鶯歌、樹林地區唯一符合國際標準規格的4百公尺田徑場，為當地重要的比賽場地，但PU跑道破損嚴重，學生被迫在「汪洋」上課；教育局表示，已向體育署爭取修繕，預計明年動工；立委吳琪銘說，將持續督促工程發包，保障偏鄉權益。

立委吳琪銘、市議員彭成龍27日下午邀集教育部體育署、教育局，先到前往明德高中、民義國小兩校會勘，因連日大雨，凹凸不平的田徑場跑道嚴重積水，校園部分角落甚至因排水不良，雨水在教室前匯聚成小河，學生也因場地溼滑被迫取消體育課。

明德高中表示，身為三峽、鶯歌、樹林地區唯一符合國際比賽標準的4百公尺田徑場地，近年幾乎包辦地區性的重要田徑賽事，其中PU跑道因使用頻繁破損嚴重，排水系統不良，每逢雨天便嚴重積水，持續數天無法退去，但校隊練習不能中斷，學生只能把鞋子脫掉，赤腳在一片汪洋中繼續練習，20年來卻苦無經費修繕，相當無奈。

透過地方民代、校方努力爭取多年，教育局計畫整建明義高中田徑場，經教育部體育署核定總經費2363萬元，中央補助1417萬逾元，新北市教育部自籌945萬逾元，預計明年動工。

吳琪銘表示，鄰近的民義國小操場狀況類似，也將一併改善；另外，土城區清水國小興也將建第2座室內射擊場地；中正國中的舞蹈教室木質地板損壞嚴重，也將重新鋪設，已向中央、市府爭取到補助款，將交由校方規劃後續作業。

吳琪銘表示，新北市是全國第一大市，但偏鄉學校的設備更新緩慢，除非經評估有嚴重急迫性，否則很難獲得政府補助，但學生的教育不能等，各地學校的操場都有類似的隱藏性危險，將持續督促相關單位發包及施工，切勿罔顧偏鄉地區權益。

(中時 )

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