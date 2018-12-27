賄選搓湯圓幽靈人口花招百出 花檢對15人提當選無效

花蓮地檢署查賄展績效，今一口氣對15名當選人提起當選無效之訴。（許家寧翻攝）

友善列印
中時

花蓮五合一大選落幕，地方首長、民代表25日完成宣誓就職，花蓮地檢署今一口氣對15人提出當選無效之訴，包括壽豐鄉長曾淑懿涉嫌以5萬元「搓圓仔」試圖勸退對手、富里鄉長陳榮聰設宴送威士忌向部落頭目賄選，豐濱鄉長邱福順則涉嫌遷徙幽靈人口增加選票。

選戰落幕1個月，花蓮地檢署迄今共計偵結起訴20件共50人違反選舉罷免法之刑事不法案件，除多件違反選罷法案件仍深入偵辦中，檢方27日先對選前查獲涉嫌行賄、收賄及幽靈人口刑事案件，一口氣對15名當選人提起民事當選無效之訴。

被提起當選無效之訴的15人之中，有壽豐鄉長曾淑懿（國）、豐濱鄉長邱福順（國）、富里鄉長陳榮聰（國），以及新城鄉代李秋男（國）、鳳林鎮代吳徐素美（國）、卓溪鄉代高正虎（國）、秀林鄉代潘健雄（無）、豐濱鄉代林長榮（無）、豐濱鄉代嘎助．馬庫兒（無）。

村長部分，則有吉安鄉福興村長黃朝彬（國）、豐濱鄉磯崎村長劉振生（國）、玉里鎮德武里長楊朝枝（無）、萬榮鄉萬榮村長黃春娘（無）、馬遠村長林茂隆（無）、見晴村長李光閃（無），涉案當選人多認為沒賄選意圖，供詞遭檢方扭曲，會繼續向法官爭取清白。

花蓮地檢署檢察長黃和村表示，地方民意代表當選人若因賄選或違反選罷法等不法情事，經民事法庭判決當選無效若確定後，涉案的鄉長及村里長及部分選區鄉鎮民代將會擇期舉行補選，呼籲參選人清白參選，一定要堅持不買票、不賣票。

(中時 )

越南旅客集體脫逃　中部抓到3個… 超噁! 燒肉店員工爽抱整桶冰淇淋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。