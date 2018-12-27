賄選搓湯圓幽靈人口花招百出 花檢對15人提當選無效

2018年12月27日 19:54 中時 許家寧

花蓮五合一大選落幕，地方首長、民代表25日完成宣誓就職，花蓮地檢署今一口氣對15人提出當選無效之訴，包括壽豐鄉長曾淑懿涉嫌以5萬元「搓圓仔」試圖勸退對手、富里鄉長陳榮聰設宴送威士忌向部落頭目賄選，豐濱鄉長邱福順則涉嫌遷徙幽靈人口增加選票。

選戰落幕1個月，花蓮地檢署迄今共計偵結起訴20件共50人違反選舉罷免法之刑事不法案件，除多件違反選罷法案件仍深入偵辦中，檢方27日先對選前查獲涉嫌行賄、收賄及幽靈人口刑事案件，一口氣對15名當選人提起民事當選無效之訴。

被提起當選無效之訴的15人之中，有壽豐鄉長曾淑懿（國）、豐濱鄉長邱福順（國）、富里鄉長陳榮聰（國），以及新城鄉代李秋男（國）、鳳林鎮代吳徐素美（國）、卓溪鄉代高正虎（國）、秀林鄉代潘健雄（無）、豐濱鄉代林長榮（無）、豐濱鄉代嘎助．馬庫兒（無）。

村長部分，則有吉安鄉福興村長黃朝彬（國）、豐濱鄉磯崎村長劉振生（國）、玉里鎮德武里長楊朝枝（無）、萬榮鄉萬榮村長黃春娘（無）、馬遠村長林茂隆（無）、見晴村長李光閃（無），涉案當選人多認為沒賄選意圖，供詞遭檢方扭曲，會繼續向法官爭取清白。

花蓮地檢署檢察長黃和村表示，地方民意代表當選人若因賄選或違反選罷法等不法情事，經民事法庭判決當選無效若確定後，涉案的鄉長及村里長及部分選區鄉鎮民代將會擇期舉行補選，呼籲參選人清白參選，一定要堅持不買票、不賣票。

(中時 )