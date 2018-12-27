超噁! 燒肉店員工爽抱整桶冰淇淋吃 po上網後悲劇了

一知名燒肉店爆發食安問題，網友爆料有一素質不足的員工將店內的冰淇淋整桶拿來用已使用過的湯匙挖著吃，更將過程po上網。(翻攝自Google Map)

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中時電子報

好噁心!一名網友在知名論壇上發文，表示新北市土城區某知名燒肉店的員工竟用沾了自己口水的湯匙，挖店內供應的整桶冰淇淋吃，而後更將過程拍下上傳IG，引起網友熱議，而這間燒肉店知悉情況後，已將該名員工解雇，並強調將追訴相關法律責任。

這名網友在《Dcard》上發文表示，自己不是該名員工的友人，因無意間看到這些畫面，覺得有必要讓大家知道原來桶裝冰淇淋會被這樣吃。畫面只見ig的限時動態截圖中，一名員工抱著燒肉店內提供的整桶冰淇淋，拿著小湯匙狂挖冰淇淋，而員工的口水就這樣沾到了整桶冰淇淋內；除此之外，這名員工更拿同支湯匙挖其他桶冰淇淋來吃。

Po文一出立即引起網友一面倒的表示「好噁心!」，更有人批評「非常沒衛生!」、「大家都要吃他口水」，也有人質疑「做這種事還敢拍照po出來，明顯就是請大家快來檢舉」，而論壇上更有人號召大批網友對這間燒肉店負評洗板。

事情爆發後，燒肉店於臉書發表聲明。(翻攝自臉書)

事情曝光後，該名員工趕緊在IG上PO出道歉文，除了為自己的不良行為道歉外，他也表示一切都是個人的錯誤行為，盼網友能夠停止對店家的負評洗板。

該名員工任職的燒肉店則在獲悉此事後，於今(27日)在臉書貼出聲明，表示已將此名員工解雇，並提到由於該員工行為不僅傷害公司商譽，更違反公司產品規範，並涉及偷竊行為，將委請法務部門進行後續法律追訴。

(中時電子報)

員工將燒肉店內供應的冰淇淋拿來整桶吃。(翻攝自Dcard)
員工將燒肉店內供應的冰淇淋拿來整桶吃。(翻攝自Dcard)
員工將燒肉店內供應的冰淇淋拿來整桶吃。(翻攝自Dcard)

文章來源：Dcard全文

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