超噁! 燒肉店員工爽抱整桶冰淇淋吃 po上網後悲劇了

2018年12月27日 19:56 中時電子報 柯毓庭

好噁心!一名網友在知名論壇上發文，表示新北市土城區某知名燒肉店的員工竟用沾了自己口水的湯匙，挖店內供應的整桶冰淇淋吃，而後更將過程拍下上傳IG，引起網友熱議，而這間燒肉店知悉情況後，已將該名員工解雇，並強調將追訴相關法律責任。

這名網友在《Dcard》上發文表示，自己不是該名員工的友人，因無意間看到這些畫面，覺得有必要讓大家知道原來桶裝冰淇淋會被這樣吃。畫面只見ig的限時動態截圖中，一名員工抱著燒肉店內提供的整桶冰淇淋，拿著小湯匙狂挖冰淇淋，而員工的口水就這樣沾到了整桶冰淇淋內；除此之外，這名員工更拿同支湯匙挖其他桶冰淇淋來吃。

Po文一出立即引起網友一面倒的表示「好噁心!」，更有人批評「非常沒衛生!」、「大家都要吃他口水」，也有人質疑「做這種事還敢拍照po出來，明顯就是請大家快來檢舉」，而論壇上更有人號召大批網友對這間燒肉店負評洗板。

事情爆發後，燒肉店於臉書發表聲明。(翻攝自臉書)

事情曝光後，該名員工趕緊在IG上PO出道歉文，除了為自己的不良行為道歉外，他也表示一切都是個人的錯誤行為，盼網友能夠停止對店家的負評洗板。

該名員工任職的燒肉店則在獲悉此事後，於今(27日)在臉書貼出聲明，表示已將此名員工解雇，並提到由於該員工行為不僅傷害公司商譽，更違反公司產品規範，並涉及偷竊行為，將委請法務部門進行後續法律追訴。

(中時電子報)

員工將燒肉店內供應的冰淇淋拿來整桶吃。(翻攝自Dcard)

員工將燒肉店內供應的冰淇淋拿來整桶吃。(翻攝自Dcard)