葛倫克蘿絲苦等14年爭取《愛．欺》 與女神卡卡廝殺影后寶座

葛倫克蘿絲：「慶幸我演出了《愛．欺》並受益良多，也希望可以將我在其中所獲得的感動傳遞給觀眾。」（威視提供）

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威視電影【愛．欺】正式預告 (2019.02.15 為愛成全)

《愛．欺》被譽為是葛倫克蘿絲從影以來的最佳演出，至今已榮獲金球獎等16項大獎最佳女主角提名，並奪下3項大獎的影后殊榮，外媒紛紛大讚為「今年必看的最佳電影之一」！在耗時14年完成的新片《愛．欺》中飾演知名作家的妻子，葛倫克蘿絲因細膩精湛演技獲全球媒體壓倒性好評，各界皆看好71歲的她今年將七度入圍奧斯卡影后，而葛倫克蘿絲回憶14年前第一次看到劇本時，就深刻希望可以演出這完全是她母親縮影的角色，但電影卻在籌資與試鏡等過程中歷經千辛萬苦，終於在苦等14年後成功演出《愛．欺》！

獲美國《好萊塢報導》盛讚為「從影演技代表作」，葛倫克蘿絲在新片中飾演知名作家身旁堅毅沉靜的妻子，就在丈夫將獲得諾貝爾文學獎肯定的前夕，多年來犧牲奉獻的委屈即將一觸即發，心境轉折的細膩演技獲全球媒體壓倒性的好評，日前除了獲得金球獎與美國演員工會最佳女主角的提名肯定外，外界也都看好71歲的葛倫克蘿絲今年將七度入圍奧斯卡影后。

葛倫克蘿絲回憶起14年前第一次看到《愛．欺》劇本時就立馬想接演，沒料到最後竟耗時十多年才成功演出，她表示：「從我第一次看到劇本時就深刻希望可以演出，這個完全是我媽媽人生縮影的角色，但因為《愛．欺》講述的主題很艱難，所以籌資與試鏡過程中也困難重重，加上我們堅持從原著作家到電影編劇、剪接師與製作團隊多數由女性工作人員組成，最後耗時14年終於完成。」該片2月15日上映。

(中時 )

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