愛上新化老街寧靜氛圍 青年陶藝家開工作室推廣陶藝

2018年12月27日 19:48 中時 李其樺

黃歆淳從事手捏陶藝，尤其擅長揉合不同陶土原料，經千度窯燒後創造出多種顏色條紋的釉燒茶杯。（李其樺攝）

青年陶藝家黃歆淳因為愛好新化寧靜生活氛圍，大學畢業後離開台東故鄉，今年在新化老街成立「湛露」工作室，持續從事陶藝創作，也是近幾年來首間藝術工作室進駐新化中正老街，未來希望更多青年加入，在新化打造藝術聚落。

黃歆淳今年28歲，大學和研究所就讀台南藝術大學，原本家鄉在台東的她，從大學求學時期到研究所、出社會，整整8年多的時間都在外發展，可說是另類的「北漂」青年。

黃歆淳研究所畢業後，希望留在台南發展，幾經尋覓，看上新化悠閒的步調與寧靜生活氛圍，今年4月正式落腳新化，並且在新化中正老街經營個人工作室，從事手捏陶藝創作與教學，同時她也不時關心新化在地文化，並多次用行動協助在地文史團體。

黃歆淳表示，新化實是非常適合生活的地方，也有不少年輕人，不過多數都從事傳統小吃和餐飲店，經營屬於自己的陶藝工作室是她個人夢想，也希望新化未來可以有更多從事藝術工作的青年加入，把新化打造成藝術村。

新化社區營造協會副總幹事、拾荒流工作室許明揚表示，拾荒流工作室長年關心新化在地文史，近年得到不少在地或外地青年協助，也期待新化老街有更多藝文青年加入，形成文史和藝術聚落。

(中時 )