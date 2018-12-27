熱愛台灣與音樂 陳明章音樂會移師高雄

熱愛台灣這片土地，陳明章持續創作，不曾懈怠。(陳明章工作室提供)

友善列印
中時

以《流浪到淡水》一曲享譽流行樂壇的民謠作曲家陳明章，10年前開始投入台灣月琴傳承，傳承月琴演奏生命；去年陳明章舉行「戀戀30—陳明章現場作品三十年」音樂會，今年他則推出音樂劇「再會吧北投」，不但場場爆滿也將加演，本周六他將音樂會移師高雄，也將在舞台上為樂迷呈現音樂劇中感人之作。

陳明章說，經過這麼多年，他對台灣這片土地與他的音樂，依舊熱愛，「《戀戀風塵》已過了三十年，這場音樂會或許是紀念三十年前的文青歲月，也回顧我三十年來的堅持。」

陳明章說，「我就是我，我是個台灣孩子，不願被看衰的台灣孩子，希望未來世界的孩子會知道台灣音樂的美好，以及台灣豐富多元文化的共享與自由。」

陳明章1987年曾以《戀戀風塵》獲得法國南特影展電影配樂獎項殊榮，成為台灣第一位於國際影展榮獲電影配樂獎的音樂創作人；同樣由侯孝賢導演、陳明章配樂的《戲夢人生》在1993年於比利時法蘭德斯影展榮獲最佳電影配樂獎項。陳明章這兩部電影音樂創作，皆為指標性代表作品，娓娓譜出屬於台灣的聲音。而深受侯孝賢電影影響的日本電影導演是枝裕和，拍攝他第一部長片《幻之光》時，也透過侯孝賢導演找上陳明章為《幻之光》作電影配樂。這部電影配樂也獲得「日本每日映畫最佳電影音樂獎」，這也是日本每日映畫獎首次由外國人獲獎。

陳明章說，《戀戀風塵》拿獎時他好高興，「原來還是有人聽得懂我寫的音樂，我也開始更加努力追尋台灣的根，很慶幸如果台灣沒有南管大師吳天羅，沒有黃海岱、李天祿、邱火榮、莊進才，沒有布農的八部合聲和郭英男的阿美古調吟唱，沒有陳達、朱丁順的馬卡道平埔族的月琴彈唱，沒有噶瑪蘭古調，我會是一無所有。」

「戀戀30—陳明章現場作品三十年」音樂會將於12月29日舉行，地點在高雄至德堂。音樂會上除了陳明章過去的創作之外，也將演唱音樂劇「再會吧！北投」的歌曲，由歌手萬芳擔任演唱嘉賓。

(中時 )

愛上新化老街寧靜氛圍 青年陶藝… 又出事！幼兒流感疫苗驚現黑點 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。