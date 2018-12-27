熱愛台灣與音樂 陳明章音樂會移師高雄

2018年12月27日 20:07 中時 趙靜瑜

以《流浪到淡水》一曲享譽流行樂壇的民謠作曲家陳明章，10年前開始投入台灣月琴傳承，傳承月琴演奏生命；去年陳明章舉行「戀戀30—陳明章現場作品三十年」音樂會，今年他則推出音樂劇「再會吧北投」，不但場場爆滿也將加演，本周六他將音樂會移師高雄，也將在舞台上為樂迷呈現音樂劇中感人之作。

陳明章說，經過這麼多年，他對台灣這片土地與他的音樂，依舊熱愛，「《戀戀風塵》已過了三十年，這場音樂會或許是紀念三十年前的文青歲月，也回顧我三十年來的堅持。」

陳明章說，「我就是我，我是個台灣孩子，不願被看衰的台灣孩子，希望未來世界的孩子會知道台灣音樂的美好，以及台灣豐富多元文化的共享與自由。」

陳明章1987年曾以《戀戀風塵》獲得法國南特影展電影配樂獎項殊榮，成為台灣第一位於國際影展榮獲電影配樂獎的音樂創作人；同樣由侯孝賢導演、陳明章配樂的《戲夢人生》在1993年於比利時法蘭德斯影展榮獲最佳電影配樂獎項。陳明章這兩部電影音樂創作，皆為指標性代表作品，娓娓譜出屬於台灣的聲音。而深受侯孝賢電影影響的日本電影導演是枝裕和，拍攝他第一部長片《幻之光》時，也透過侯孝賢導演找上陳明章為《幻之光》作電影配樂。這部電影配樂也獲得「日本每日映畫最佳電影音樂獎」，這也是日本每日映畫獎首次由外國人獲獎。

陳明章說，《戀戀風塵》拿獎時他好高興，「原來還是有人聽得懂我寫的音樂，我也開始更加努力追尋台灣的根，很慶幸如果台灣沒有南管大師吳天羅，沒有黃海岱、李天祿、邱火榮、莊進才，沒有布農的八部合聲和郭英男的阿美古調吟唱，沒有陳達、朱丁順的馬卡道平埔族的月琴彈唱，沒有噶瑪蘭古調，我會是一無所有。」

「戀戀30—陳明章現場作品三十年」音樂會將於12月29日舉行，地點在高雄至德堂。音樂會上除了陳明章過去的創作之外，也將演唱音樂劇「再會吧！北投」的歌曲，由歌手萬芳擔任演唱嘉賓。

(中時 )