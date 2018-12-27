又出事！幼兒流感疫苗驚現黑點 已施打15萬劑

公費流感疫苗出現黑點，目前已有15萬幼童接種 (示意圖／疾管署)

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流感疫苗又出包！疾管署今早接獲高雄市衛生局通報，由賽諾菲生產的0.25mL劑型流感疫苗出現小黑點，立即通知停用該批號疫苗，疾管署官員表示，目前回報統計僅剩1.2萬劑，該批號疫苗共進15.7萬劑，換言之，已有14.5萬劑已打入兒童身上，目前該批疫苗共有4例不良反應通報，其中3例為輕症，1例為臉部左右不對稱，但已好轉，研判均與疫苗無關，目前0.25mL劑型扣掉尚餘1.2萬劑，還有近4萬劑剩餘量可供兒童施打，影響有限。

今年公費流感疫苗因供貨短缺延至10月15日才開打，但卻接連出包，賽諾菲生產的疫苗先後出現變色、黑懸浮物及白色懸浮物，因而退運封存高達70萬劑左右，而國光生技生產的疫苗也出現白色懸浮物，封存5萬劑左右，雖然賽諾菲近日已再進24.3萬劑，但公費流感疫苗仍有約52萬劑缺口。

疾管署副署長莊人祥表示，經疾管署協調，國光生技願進行約5萬劑換貨，此批疫苗以四價為多，今日已配送至各縣市，近日賽諾菲已再進24.3萬劑，預計民眾一月就可以打到，也因此今年疫苗缺口由原來的52萬劑下降到約47萬劑。

莊人祥指出，高雄市衛生局所通報出現小黑點異物的流感疫苗為賽諾菲生產的0.25mL劑型流感疫苗，批號為R3G792V/R3G79，目前已要求各衛生局停用該批號疫苗，原0.25mL劑型當餘約5萬劑左右，扣掉尚餘須封的1.2萬劑，仍有近4萬劑可供施打，提醒醫療人員在施打前，要特別注意，除了三讀五對之外，一定要檢視外觀是否有異常。

莊人祥強調，由於各縣市合約院所疫苗將陸續用罄，民眾如有接種需求，建議接種前先以電話預約，或向合約院所確認是否還有疫苗，以免撲空。本周末逢冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，流感病毒將更為活躍，民眾無論是否已接種流感疫苗，都應做好個人手部衛生及咳嗽禮節，有呼吸道症狀應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所，並落實生病在家休息等措施，以降低流感病毒傳播的機會。

(中時 )

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