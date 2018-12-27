東京航海王塔慶新年 「時光寶箱開啟之時」演出秀1月回歸

2018年12月27日 22:16 中時 徐力剛

真人版魯夫現場演出，逼真程度讓粉絲驚呼連連。（圖片提供／東京航海王塔）

新年限定「寶藏福袋2019」元旦上午7時現場販售。（圖片提供／東京航海王塔）

「時光寶箱開啟之時」表演，粉絲可近距離與動畫角色互動。（圖片提供／東京航海王塔）

歡慶日本新曆年，「東京航海王塔」1月1日免門票入園，現場販售限量版「寶藏福袋2019」，動畫經典角色草帽魯夫等人也將化身七福神，為粉絲祈求好運與福氣。

新年熱賣商品非「寶藏福袋2019」莫屬，內含七福神造型運動毛巾、3款福袋限定徽章與福袋限定壓克力立牌等好物;同場加映，被粉絲視為夢幻逸品的「世界收藏品 公仔組合～東京航海王塔LIMITED～」，當中包括高14cm的白鬍子、艾斯及不死鳥馬可3人組，兩者皆於元旦上午7時開放販售，6時15分起發放整理券，每人最多購買5組。

今年東京航海王塔攜手知名舞團DAZZLE打造「時光寶箱開啟之時」舞台活動，2019年1月10日至25日限定15場演出，演出範圍涵蓋整座東京航海王塔，採沉浸式劇場設計，粉絲化身TONGARI島居民與主角們親密互動，搭配DAZZLE迷幻之舞與特殊聲光效果，帶來全新五感體驗。

「時光寶箱開啟之時」表演，故事圍繞草帽海賊團為奪取TONGARI島祭典中，擁有神奇力量的珍貴神像，潛入TONGARI島進行熱血大作戰，吸引粉絲慕名前來。

(中時 )