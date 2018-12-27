新營車站31日跨年音樂晚會 元旦千人健走接力

新營區中營里將於12月31日在新營火車站前廣場舉辦跨年音樂晚會，邀請在地樂團演唱，還有防災宣導及有獎徵答活動。（李其樺攝）

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繼31日中營里音樂晚會，新營青商會將於明年元旦當天將舉辦千人健走活動，安排摸彩抽獎等活動，邀請民眾參加。（李其樺攝）

新營區於12月31日、元旦當天接連舉辦跨年音樂晚會和元旦千人健走活動，現場除安排防災及環保知識宣導，現場也舉辦摸彩活動，包括液晶電視、家電等豐富獎品提供民眾抽獎，新營區公所也邀請民眾跨年夜和元旦來新營聽音樂、健走迎新年。

中營里長蔡牧謙表示，中營里從2015年起年年舉辦跨年音樂晚會，每年的演出節目不斷推陳出新。今年12月31日跨年音樂晚會選在新營火車站前廣場演出，邀請在地超強卡司磐果舞蹈團、樂活薩克斯風樂團、明日之星顏溢志等比賽歌手及在地樂團演唱，另外現場安排防災防疫宣導、摸彩活動，與民眾歡慶新年。

另外，新營青商會也將於元旦當天清晨6點在南瀛綠都心舉行千人健走活動。新營青商會長吳盈勳表示，青商會已連續26年舉辦元旦健走活動，明年是豬年，特別將路線規畫成豬的形狀，把大新營區的文化中心、彩虹步道、地景公園、新營火車站、新營青商、三一宅、綠川北街、南瀛綠都心等特色景點放在裡面。

新營區長魏文貴表示，當天參加健走民眾只要拍照標註新營青商及新營區公所，就送一組不鏽鋼吸管；當天還有免費早餐，精彩的表演，全程走完的民眾還可參加摸彩，有機會抽到液晶電視、小家電、20輛腳踏車等豐富獎品。

(中時 )

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