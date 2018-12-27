格雷女狂操芭蕾舞6個月 紅繩舞衣只遮重點尺度直逼SM

2018年12月27日 20:09 中時 潘鈺楨

達柯塔強生與其他女舞者只穿以紅色繩條製成的舞衣。（傳影提供）

「格雷女」達柯塔強生在新作《窒息》中演出不惜一切代價的舞者，跳舞的執念讓她徹底「魔化」。片中有兩段狂舞，每跳一段，就會有同團的舞者夥伴隨著她的舞步被超自然力量凌虐，不是全身被折爛就是腿骨穿出身體，完全逃不出達柯塔的手掌心。為了讓自己的身心達到極致狀態，達柯塔狂操芭蕾舞6個月，每天練習6至8小時毫不懈怠，戲中有90％的跳舞鏡頭都由她本人親自演出，直言：「跳舞就是性愛，一種動物直覺般的性！這種性感是具有攻擊性和探索性的，和《格雷》完全不一樣！」

達柯塔過去曾學習跳舞十年，有深厚的舞蹈基礎，這次在《窒息》中演出咒怨舞伶，顛覆芭蕾舞的聖潔形象，狂舞時與其他女舞者只穿以紅色繩條製成的舞衣，稍微遮住重點部位，猶如被綑綁操控的傀儡，勘比《格雷》的SM性愛更令人震撼。

《窒息》翻拍影史經典十大恐怖片《坐立不安》，達柯塔強生飾演開啟古老舞蹈學院地獄入口的芭蕾舞者，壓抑又慘無人道的情節讓她拍攝過程中超崩潰，自曝拍攝時一度走不出來，嚴重到去看心理醫生，「我們在一個廢棄旅館內拍攝，到處都是亂七八糟的電線，他媽又冷又乾...《窒息》真的把我搞死，我必須接受心理治療！」雖然因為接演此片而飽受身心折磨，達柯塔卻也稱讚整部電影的拍攝過程其實非常開心且興奮。

故事敘述滿懷志向的舞蹈新秀蘇西（達柯塔強生飾）進入柏林頂尖舞蹈學校─馬可斯舞蹈學院，沒想到住校第一天就目睹謀殺慘案！伴隨著全校詭譎氛圍，蘇西仍拚盡全力在學院嚴格訓練自己，藝術總監白夫人（蒂妲史雲頓飾）對她的表現非常青睞，想將她培養成下一個明日之星。但隨著蘇西一步步取代舞團首席，她也漸漸發現學校深處的腥風血雨，一連串可怕的謀殺事件和靈異現象不斷發生，越來越害怕的蘇西，即將揭開芭蕾舞蹈名校毛骨悚然的黑暗歷史。電影將於明年1月11日在台上映。

(中時 )