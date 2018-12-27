素還真助陣名人倒數 台北101 16國語言跨年

2018年12月27日 22:16 中時 郭家崴

台北101新年大秀倒數名人有藝術大師朱銘。（台北101提供）

台北101新年大秀倒數名人有國際名廚江振誠。（台北101提供）

台北101新年大秀倒數名人有前日本奧運桌球選手福原愛（左起）、世大運金牌桌球選手江宏傑夫婦。（台北101提供）

T-Pad LED燈網秀出16國語言的問候語，代表台灣的多元包容和幸福共好。（台北101提供）

台北101工作團隊克服施工技術、消防、安全等重重關卡，齊力打造煙火大秀。（台北101提供）

台北101跨年新年大秀，今（27日）公布18組倒數名人，集合藝文界、體育界和各領域的「台灣之光」，包含藝術大師朱銘、霹靂布袋戲一哥素還真，和爆紅網路節目「木曜4超玩」主持群，企圖引起各界關注。

陣仗最大的體育界，邀來旅美棒球好手陳偉殷、極地冒險家林義傑、前亞洲球王盧彥勳、中職看板球星彭政閔、世大運中華女排隊長陳菀婷、前日本奧運桌球選手福原愛、世大運金牌桌球選手江宏傑。

各領域冠軍包含國際名廚江振誠、藝術麵包和糖雕藝術世界冠軍裴志偉、國際技能競賽金牌國手藝術塗裝師吳將、台灣首位EVO世界冠軍林家弘、世界合唱金牌寶中天籟合唱團、世界盃行進樂隊大賽總冠軍建國中學樂旗聯隊、世界盃行進樂隊大賽金牌曉明女中管旗隊、多座世界盃拔河冠軍景美女中拔河隊，和世界合唱冠軍希望兒童合唱團。

另，在這次360秒大秀後半部，T-Pad LED燈網將秀出英、日、韓等16國語言的問候語，代表台灣的多元包容和幸福共好。此外，台北101首度和亞馬遜旗下全球最大遊戲直播平台Twitch合作，讓名人倒數新年祝福影片和煙火大秀都能在全球首頁和台灣首頁播出，這也是台灣首次有活動在Twitch全球首頁直播，期間同步會直播台北101第一次開放辦公大樓一樓大廳的爵士之夜Lounge Party，透過全球曝光的機會與國際接軌、讓世界看見台灣。

(中時 )