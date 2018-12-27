和羅莎蒙派克全裸鴛鴦浴 史丹利圖奇：有點尷尬

2018年12月27日 20:17 中時 潘鈺楨

傑米道南（右）與羅莎蒙派克演繹在戰場上出生入死的記者夥伴。（采昌提供）

傑米道南一甩前作西裝筆挺形象，蓄鬍詮釋戰場攝影記者。（采昌提供）

中天新聞 「獨眼女俠」戰地女記者 傳記電影登場

描述「戰地獨眼記者」瑪麗科爾文（Marie Colvin）人生最後十年的電影《私人戰爭》，不僅讓羅莎蒙派克（Rosamund Pike）問鼎本屆金球獎影后，更請來《格雷的五十道陰影》的「霸道總裁」傑米道南（Jamie Dornan），以及《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的「好萊塢最強綠葉」史丹利圖奇（Stanley Tucci），共同飾演女主角生命中最重要的兩位男人。史丹利圖奇更在片中飾演女主角的男友，甚至和羅莎蒙派克有全裸共洗鴛鴦浴的親密畫面，讓媒體紛紛揣測兩人為何能演得如此逼真？史丹利圖奇妙答：「可能羅莎蒙派克真的愛上我了吧！」

他隨即也補充：「那場戲，我們要裸體一起洗澡，老實說的確有點尷尬，但羅莎蒙派克人很好，又有幽默感，所以跟她對戲很容易。我認為拍親密戲時，重點就是要敞開心胸，也不用避諱自己的緊張。」

傑米道南曾以《格雷的五十道陰影》中的「霸道總裁」形象聞名影壇，成為全球女性的夢中情人。他帥氣的臉龐，以及希臘雕像般的精壯身材，更讓他成為「新一代性感男神」。令人意外的是，他卻在新片《私人戰爭》當中，一改西裝筆挺的男神形象，留起大鬍子、扮演不修邊幅的戰地攝影記者保羅康羅伊（Paul Conroy），並和女主角共同深入許多世界上最凶險的一級戰區。傑米道南對這次的演出表示：「我非常崇拜瑪麗科爾文，而保羅康羅伊則是和她一起出生入死的夥伴，我一看到這個劇本，就決定要爭取這個角色！」

保羅康羅伊除了是故事的主人翁原型，更還擔任本片顧問，隨時在現場待命，傑米道南透露：「保羅本來只答應在最初一兩個星期來當顧問，但最後每場戲他都待在現場，隨時告訴我們事件當時最真實的樣貌。事實上，最後他更成為劇照師之一！」這個奇特的經驗，也讓傑米道南直呼不可思議：「現場他為我拍照時，等於是『本尊正用相機拍攝一個扮演他的演員』，我演的角色正在拍我，讓我覺得超神奇！」

劇情描述身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文（羅莎蒙派克飾演），長期在戰亂當中奔走，揭發戰火之下的真相，並為平民百姓發聲。為了報導凶險的「斯里蘭卡內戰」，她被戰火波及而失去左眼。然而她不因此示弱，反而自豪地戴上有如海盜般的黑色眼罩，與戰地攝影師保羅康羅伊（傑米道南飾演）繼續在戰場上穿梭。這樣的生活方式，讓瑪麗深受「創傷後壓力症候群」（PTSD）折磨，腦子裡總有揮之不去的雜音，以及血肉模糊的痛苦記憶。即使如此，那股報導真相的強烈慾望，還是一次又一次地把她拉回戰場當中。直到，她來到生平所見最慘烈的革命－－「阿拉伯之春」。電影明年1月4日在台上映。

(中時 )