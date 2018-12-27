影》北市刑大新莊緝毒遭拒捕逃逸 大批特勤搜山未果

2018年12月27日 20:25 中時 謝明俊 、中時電子報/ 吳家詮 、中時電子報/

北市刑大新莊緝毒遭拒捕逃逸出動特勤及新北警圍捕中。（網友提供）

台北市刑大偵3隊日前循線在桃園市中壢區緝獲一名劉姓毒販，起獲兩把改造手槍及毒品，警方經查劉嫌的高姓大哥也持有槍毒，昨日跟監高嫌至新北市新莊區一處社區時展開圍捕，遭到高嫌持槍拒捕，並逃至後山，警方緊急調派北市特勤中隊前往圍捕，因天色已黑，風險太大，警方搜捕兩個小時無獲後先行收勤，再循線緝捕。

本月２４日下午，台北市刑大偵３隊幹員循線前往桃園市中壢區中華路一段，查獲劉姓嫌犯，在所駕車內起獲改造手槍一把，子彈２９顆，以及海洛因、安毒、大麻等毒品。警方隨後再押解劉嫌赴新北市林口區中山路搜索，再起出改造手槍一把、子彈２９顆以及海洛因等證物。

警方經追查劉嫌持有槍毒來源，發現劉嫌的高姓大哥也持有槍毒，於是報請新北地檢署檢察官陳思思指揮，並會同新北市警林口分局共組專案查緝。

警方專案小組是在２７日一早，兵分多路前往新莊、林口一帶跟監高嫌，發現高嫌出現後，一路尾隨跟監，至中午，警方發現高嫌進入新莊區丹鳳伊吉邦社區內，警方布署埋守，至１７時４２分左右，高嫌出現，警方隨即展開拘捕行動，高嫌見到警察，亮出手槍威嚇，並快速朝社區後山逃跑，警方追趕不及，讓高嫌遁入山內。

偵３隊幹員立即通報回市刑大，指派３網９名特勤中隊人員趕往現場支援圍捕，警方經搜索附近一棟廢棄大樓及山區，並未發現高嫌蹤影，因天色昏暗，視線不良，增加搜捕人員危險性，警方於晚間８時決定收勤，再循線緝捕高嫌。

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(中時 )