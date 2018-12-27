北海道撞車 曾志偉打破沉默發聲明「絕沒酒駕」

2018年12月27日 20:19 中時電子報 蔡曉婷

中天新聞 曾志偉遊日出車禍 「港警」高官頸椎受傷

65歲港星曾志偉昨驚傳25日在北海道出車禍，迎面撞上香港高級助理警務處處長李志恒所駛座車，案發第一時間傳出員警懷疑曾志偉酒駕，有請他接受酒精呼氣測試，但結果未公開。今晚間曾志偉打破沉默，首發聲明強調：「本人並沒有飲酒，更沒有接受當地警方要求作酒精測試。」

曾志偉昨在日本傳出撞車，他與同車的女化妝師沒事，另一輛車上的李志恒與其家人則因傷送醫，據知李志恒頸椎受傷、下半身麻痺，送醫動手術後目前已清醒，無生命安全，目前他與家人分別入住3間醫院觀察中。

據《on.cc東網》報導，曾志偉稍早發聲明澄清，車發生時是中午，他沒喝酒、也沒被要求做酒精測試，關於他被指酒駕消息是「失實報導」，且他目前已向警方完成口供，沒被禁止出境，假期結束會回台灣繼續工作。

曾志偉聲明全文：

有關本人在北海道發生之交通意外，由於太多好友關心情況以及有些不實報道，本人特此作出澄清，如下：

(1)意外發生於中午時分，當時本人並沒有飲酒，更沒有接受當地警方要求作酒精測試，有報道指我醉駕乃失實報道.

(2)日前本人已完成這次意外的口供，日本警方表示本人可以隨時出境，假期完畢後，本人會返回台灣繼續電影拍攝工作.

(3)目前令我最擔心是那位受傷的高級警務人員，祝願他能早日康復，此乃本人最大心願.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​曾志偉

​​​​​​​​​​2018年12月27日

(中時電子報)