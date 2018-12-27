影》越南152人脫團　移民署全台查獲14人

逃逸越南旅客已經查獲14人（黃國峰翻攝）

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中時
（中天電視）

152名越南籍旅客來台脫團落跑，移民署27日表示，已在新竹、嘉義、彰化、南投各地，陸續查獲7名脫團的越南人士，另有4女在下午主動投案，目前共查獲5男9女共14人，現正與警政署組成專案持續追人中。

移民署表示，目前署內4外勤大隊已全力動員，調閱監視器透過以車追人、擴大蒐情、查察可疑處所等方式，執行清查行動，目前152人中，有1人沒有失聯、3人見狀況不對自行出境，餘剩的148人，專案小組自昨天起，陸續在嘉義縣、彰化縣及新竹縣等地，查獲5男5女共10人，另有4女主動到案，截至下午5時止，共計查獲14人。

移民署指出，14人已涉違反人口販運防制法、入出國及移民法和就業服務法，針對其來台方式、接應管道等，目前正在持續偵訊中，現尚有93男、41女共134人待尋。

移民署另表示，已將本案通知越南出入境管理局，越方也甚表重視，並已展開同步調查，雙方從源頭、接應兩端共同追查幕後的人蛇集團。

其中在桃園投案有3名女子在警方的策動下，供出另名女子到派出所投案，據了解，她們是因為這次脫逃事件鬧得太大，遭到人蛇集團丟包棄置，只好自己出面投案。

她們說，利用微信聯繫在台灣的友人，透過協助找到桃園中壢區的旅館投宿，看電視新聞發現落跑事件鬧得太嚴重，自己心裡也很害怕警察會上門來臨檢，只好自己主動投案找警察，對於整起事件團員們是否集體策畫等細節，一行人托推完全不知情。

(中時 )

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