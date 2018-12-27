影》沒被泰山逆轉 東山連三年晉8強

2018年12月27日 21:08 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

東山高中今天在隊長劉承彥打滿40分鐘、攻下全隊最高26分，外帶5籃板、4助攻、6抄截帶領下，以68：64氣走泰山高中，並收下複賽在A組的第三張8強門票，避開拚外卡戰搶8強。

劉承彥的家人和在美國猶他州念書的學長邱子軒，都到場幫他及東山高中加油，賽後他說：「我覺得自己表現算普通，還是有賴隊友相信我。」

今年畢業後就到美國念書的東山畢業球員邱子軒，上周五趁著耶誕、新年假期回，不但回母校陪學弟練球，也跟到高雄一起看球，今天還穿著劉承彥的球衣，在現場看學弟表現，邱子軒指出：「真的有比之前進步，而承彥以前比較缺乏膽識，現在好多了，不過球場上他容易因為自己表現出點小錯就生氣，這點還待改進。」

今年自東山高中畢業的邱子軒，遠赴美國挑戰，趁著假期回台替拚戰HBL複賽的學弟們加油。(陳筱琳攝)

由於就讀的美國猶他州社區大學要求學業成績達一定標準才能進球隊打球，現階段邱子軒會先把重心放在課業上，「到那邊一切從零開始，一開始不太適應，不但語言問題，籃球上也要學著轉型打控球或二號位，挑戰很多。」

泰山高中昨天克服21分落後，最後1分險勝新榮高中，今天對東山又是陷入雙位數落後，但第4節拉尾盤，靠著一波11：1攻勢在倒數10.1秒追到64：66只剩2分落後，可惜在下一波東山的進攻找不到人犯規，最後犯規時只剩3.4秒，東山兩罰接進，領先達4分，最終泰山無緣再度逆轉勝，將落到外卡戰。

稍晚青年高中69：55輕取高苑工商，青年2勝2敗暫時在分組排第三。

複賽目前四天賽程結束，男甲A組已經確定由南山高中、光復高中和東山高中以分組前三晉級8強準決賽，B組則是各4連勝在手的松山高中、能仁家商確保8強門票。

(中時電子報)