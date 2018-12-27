謝長廷強調 遭指責駐日工作沒績效不符事實

駐日代表謝長廷27日在臉書強調，遭指責駐日工作沒績效不符事實

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駐日代表謝長廷27日在臉書強調，遭指責駐日工作沒績效不符事實

駐日代表謝長廷27日晚間在臉書上盤點過去1年的台日關係，強調台日友好、交流密切，並強調，指責駐日工作沒有績效，顯然與事實不符。

歲末。盤點一下過去一年來的台日關係：

一、日本人對臺灣人的觀感

依2018、11月間，中央調查社對日本人所做的民調，認為台灣是最親近國家的有64.7%（去年51.7%）、韓國17%、中國5%。認為台日關係良好的有71%（去年67。%），都有增加。

二、地方政府交流

這二年半，台灣與日本地方自治體簽署的友好交流協定共有58件，佔過去45年總數120件的近二分之一。

三、地方議會交流

2018年7月在高雄市舉辦第四屆台日交流高峰會，日本有323位地方議員參加，破大會人數紀錄。

四、國慶晚會盛況

今年駐日代表處在東京辦的雙十國慶晚會有近二千人貴賓參加，包括安倍總理的母親、弟弟和上百位國會議員均出席。

五、國會友我力量，

立場傾我的日華議員懇談會的成員員已經有284名，佔日本國會議員總數的四成。

以上小小成績當然是代表處全體同仁努力的結果，但指責駐日工作沒有績效，顯然與事實不符。

倒是來日觀光訪問的人數已經高達480萬人，二年多來成長一百萬人左右，各辦事處服務件數暴增，但人員預算均未增加，以東京代表處為例，每月服務三千多件，大家都不勝負荷。

(中時 )

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