在地化摩天輪 歸仁地政巡迴服務感動高齡長者

歸仁地政為加強在地化服務也讓民眾對服務更有感，特別搭配轄區內廟宇與民間企業及社團資源連結，進行一系列「在地化摩天輪」巡迴服務宣導。（曹婷婷翻攝）

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歸仁「在地摩天輪」來了！地政資訊往往偏生硬，歸仁地政為加強在地化服務也讓民眾對服務更有感，特別搭配轄區內廟宇與民間企業及社團資源連結，進行一系列「在地化摩天輪」巡迴服務宣導，27日第一站來到歸仁區六甲里活動中心，透過面對面直接提問、回答，解決高齡長者有關土地繼承、測量、地價等相關問題。

歸仁地政主任林建良表示，「在地化摩天輪」巡迴服務主要是因應轄區人口高齡化趨勢，多數高齡長輩平時聚集於社區協會、廟宇及活動中心，因此，主動聯繫並串連仁德、歸仁、關廟及龍崎4區之廟宇與活動中心，期盼透過「在地化摩天輪」逐站關懷長者，共同參加巡迴講座活動，解決高齡長者有關土地繼承、測量、地價及地用相關問題。

為貼心關懷在地高齡長者，宣導活動中特別準備輪椅、老花眼鏡、血壓機等高齡友善相關設備，首場講座由登記課邱以欣課長講授「什麼是繼承登記？」邱課長以口語化生動活潑的方式為高齡長者講解土地繼承相關法規與注意事項，另由測量課蔡文龍課長講解「界標」在測量領域之用途，接著由地價課沈俊榮課長說明台南市108年公告土地現值暨公告地價調整情形，最後由地用課蔡文聖課長講解土地合法使用及使用地類別更正變更業務。

為落實社會企業精神，地政宣導活動感謝聖泰工業股份有限公司無償借予廣告車、車頂廣告架、廣播器材等設備，作為「在地巡迴服務宣導車」之用，另天一廣告社亦無償贊助宣導看板，充分體現在地企業社會責任。

歸仁地政「在地化摩天輪」宣導系列活動預計規畫六站，包含：六甲里活動中心、仁壽宮、龍崎文衡殿、關廟山西宮、仁德明直宮及歸仁代天府(大人廟)，詳細行程請洽詢歸仁地政官方網站（https://land.tainan.gov.tw/09/）查詢或致電06-3308377轉601詢問。

(中時 )

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