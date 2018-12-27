心疼17歲兒擋子彈 陸元琪：不要一直保護媽媽

2018年12月27日 21:08 中時 洪秀瑛

陸元琪（右）今出席公益活動。（人安基金會提供）

陸元琪離婚後獨力養一對兒女加上房貸、車貸讓她呈現負債狀態，27日出席人安基金會「寒冬送暖」活動，她想到自己的媽媽省吃儉用，隨時準備幫她度過經濟難關、兒女的懂事和堅強，一度難過哽咽。至於前夫袁惟仁回台就醫後，她不再去探視，「我祝福他快好起來，畢竟他靠腦子吃飯，經歷了這麼大一場災難，一定能珍惜情感的溫度，寫出來的東西更能感動大家，但他在我的人生裡，已經不是任何一個角色了。」

陸元琪說，現在要重新展開自己的人生，她雖沒到醫院探視，不過兒女有到醫院陪爸爸過耶誕節，最近她的直播團購生意也越來越好，希望自己身上債務明年可以還清。被問到是否要負擔前夫袁惟仁的醫藥費，她做出捶胸動作：「Why me？」表示離婚後已跟對方斷得乾淨，和袁媽媽除了之前在上海見過面，之後沒聯絡，但孩子跟爸爸有血緣，她支持他們去看他。

她說最近又被談話節目裡的名嘴錯誤評論氣到，但她正面看待：「我的社團商城又有很多人加入，謝謝大家。」?她說自己以前像睡美人，不必擔心錢的問題，現在碰到人生課題，笑言：「我的人生是別人的3倍，常想著若再來一題我就會倒了，現在會笑著說『怎麼這麼好玩呀』。」提到17歲兒子袁義很心疼：「兒子看我被傷害，一直擋在我前面，我告訴他，你還是個孩子，不要一直保護媽媽，你要依靠的人是我。」

寒士活動先前受選舉影響沒被關注，10月開跑以來，至今募款僅3成，陸元琪親手織圍巾送寒士，也帶圍巾和毛帽、暖暖包幫助他們抗低溫，擔心寒士們沒法過年，覺得要將心比心，疾呼：「我在困難時得到很多朋友的幫忙，現在也希望能幫助需要幫助的人。」

人安、創世、華山策略聯盟於農曆年前辦理寒士吃飽30愛心尾牙，以10道暖食、一份應急紅包，提前與寒士過節。台北場預計於明年1月27日於總統府前南北廣場及凱道辦理2200桌，預計邀請3萬名寒士參加，盼社會大眾認桌、認紅包，用行動支持。

(中時 )