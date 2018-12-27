球迷種族歧視學猴叫 米蘭市長道歉 C羅開罵

拿坡里的塞內加爾後衛庫里巴利（右）在第81分鐘領到紅牌，竟有國際米蘭主場球迷對他做出學猴叫的種族歧視舉動。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

國際足總（FIFA）一直宣導「反種族歧視」的理念，球迷類似行徑仍無法禁絕。義甲聯賽27日上演國際米蘭與拿坡里的激戰，拿坡里的塞內加爾後衛庫里巴利（Kalidou Koulibaly）終場前被紅牌罰下，竟有國米主場球迷學猴叫嘲諷。

最終國米雖以1比0勝出，但米蘭市長薩拉（Beppe Sala）為球迷行徑公開道歉，尤文圖斯的葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）則在個人IG帳號po出他與庫里巴利的比賽照片，譴責種族歧視的行為。

「包括這個世界和足球圈，仍需要更多的教育和尊重，不應該因為種族有任何的攻擊或歧視之舉。」C羅說。

「我只對輸球還有將我的弟兄們留在場上感到抱歉，」庫里巴利賽後也在IG上留言反擊國米球迷的歧視舉動，「但我為自己的膚色感到驕傲，以及作為一個法國人、塞內加爾人、拿坡里人，與一個男人。」

米蘭市長薩拉也是國米球迷，在現場目睹主場觀眾的歧視舉動後，也呼籲國米採取行動。

「我昨天也在球場慶祝國米的勝利，卻是垂頭喪氣的回家，」薩拉說：「我要代表個人與米蘭市向庫里巴利道歉，這個城市的理念是要讓人們覺得四海一家，而球迷對庫里巴利的噓聲非常可恥，他是一個了不起的運動家，以他的膚色為榮。」

薩拉建議國米必須拿出行動，比如在下一場對恩波利的比賽，讓另一位來自非洲迦納的黑人球員阿薩莫阿（Kwadwo Asamoah）掛上隊長袖標，展現對種族歧視說「不」的決心。

拿坡里教頭安切洛提（Carlo Ancelotti）則生氣的說，國米球迷整場比賽都對庫里巴利做出種族歧視的舉動，在紅牌引發最失控的狀況之前，他至少3次向裁判表達抗議，下一次他會直接帶全隊離開球場，即使被裁定輸球也在所不惜。

義大利無法杜絕足球場的種族歧視，庫里巴利過去也曾被拉齊歐及尤文圖斯球迷污辱。而義甲當局調查完成後，也可望對地主隊國米祭出處分。

(中時電子報)

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