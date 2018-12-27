台灣出身女性在日受歧視言語暴力 法院判對方賠15萬日圓

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中時

《朝日新聞》報導，1名台灣出身已歸化日本籍的63歲女性長尾優希，去年2月在大阪受到日本60多歲男性歧視的言語暴力，該男子對她說: 「這裡是日本，你滾回自己的國家如何？」。長尾怒而向大阪地方法院提起200萬日圓的索賠訴訟，法院於本月17日判男性應支付長尾15萬日圓(約台幣4萬2千元)的慰問金。

長尾去年2月帶著從台灣到日本玩的高中生外甥去大阪市內的游泳俱樂部游泳，外甥拿錯租借的毛巾，用了該男性的毛巾，使他不悅地找俱樂部職員出面理論，長尾剛開始沒有留意到是姪子拿錯毛巾而予以否認，雙方因而起了衝突。

法官17日在判決中指出，男性從長尾的發音等判斷她是外國出身，認定男性的確說了「排外的不當歧視發言」。男性則強調，「他只是提醒他們不要違反禮節，雖然有不適當的部分，但並沒有非賠償不可的違法性。」法官駁回此說法，並在判決中強調，「即使是提醒，也是平常不該用的言語」，故判男性敗訴。報導中指，日常生活中因仇悢言論被判賠償，在日本乃罕見的案例。

長尾1985年到日本，在大阪桃山學院大學學經營學後取得日本籍，後來在大阪市內設立貿易公司。她表示，日本的朋友很多，也喜歡日本的懂禮貌，守規矩，那天晚上被男性氣到睡不著覺，後來到大阪律師會設立的外國人人權諮詢窗口諮詢後，去年7月決定向法院提訴。

日本政府甫通過出入國管理法的修法，明年4月將擴大引進外國勞工。長尾表示，「外國人日漸增加時，希望(日本人)能明白，怎樣的言語和態度會傷害到對方」。

(中時 )

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