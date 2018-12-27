曾國城賣麵年吸2.5億 年終撒百萬獎金

2018年12月27日 21:31 中時 洪秀瑛

曾國城經營副業有聲有色。（「PaMi 曾拌麵」提供）

曾國城研發的「曾拌麵」至今3年多，他的麵行銷到港澳、星馬，並獲得美國知名部落客里納許評定為世界十大快煮麵，堪稱快煮麵界的「台灣之光」。去年賣麵營收2億，今年更高達2.5億，他27日出席「點十成金新品見麵會」，表示今年預計包出百萬紅包，重點是即使副業做得再好，也不會放棄演藝事業，「表演工作是我的畢生志業」。

他推出「黑金芝麻」、「金黃香蒜」這兩款限定台灣獨家販售的新口味，強調百分百原物料製成。「黑金芝麻」以滋養健康的純黑芝麻，經過7道古法、傳統工序低溫慢磨製成獨門芝麻醬汁，「金黃香蒜」則利用蒜頭與紅蔥經過15道工序、依照精準比例調製而成秘製醬料，搭配獨門配方小Ｑ麵條，彈牙口感剛好完美呈現撲鼻香氣的道地滋味。

金曲才子盧廣仲擔任特別嘉賓，兩人曾在晚會上合作，私下也曾聚會，找他站台因為盧廣仲很代表台灣，「這個人很真實，他蠻台的，國台語歌曲都會唱，台語更有味道。」好人緣的曾國城，近20位星友包括Ella、侯佩岑、蕭敬騰等也錄影片祝賀，看到誰出現在影片中最感動？曾國城笑說是看到沒唱歌的黃小琥最感動，「我剛想說是我岳母嗎」？

曾國城認為台灣是麵食王國，今年有多家拌麵品牌推出，市場已是「拌麵的戰國時代」，他說大家都把麵做好，得利的當然是消費者，他吃過其他品牌的產品，從中學習優缺點，有錢大家賺是良性競爭，他經營副業抱持「老二哲學」，自認在麵食中排名第2，「第1名從缺，永遠有進步空間」，強調現在有「韓國瑜現象」，對台灣市場漸漸活絡起來樂見其成。

先前董至成透露有意找曾國城合作「杉菜爸爸貢丸」，推出貢丸泡麵、貢丸乾麵等，曾國城表示，董找他談過，但這項合作不是他說了算，還必須和團隊從長計議，但不排除未來再研發新口味，如湯麵類產品，「湯麵加貢丸很成立，我們為他設計新口味也不一定。」

(中時 )