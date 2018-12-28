身障者體驗自立生活 直呼美夢成真

2018年12月28日 07:14 中時 林和生

肌肉萎縮症患者潘佳琳32年來首次在沒有家人陪伴下體驗外宿，直呼美夢成真。（林和生攝）

「沒試過怎麼知道我不行」，屏東縣身障福利服務中心率全國之先，啟動自立生活中心，並邀請身障者體驗外宿生活，第一位入住體驗室的肌肉萎縮症患者潘佳琳直言，32年來首次在沒有家人陪伴下外宿，才知道以前認為不可能的事，其實並沒有那麼困難。

屏東縣政府社會處長劉美淑坦言，身障者與一般民眾一樣，有自立生活的需要，但常因為害怕踏出第一步，導致生活停滯不前，體驗室的創立，就是希望他們在公部門陪伴下，有了首次成功經驗，可以加速未來實踐的可能。

潘佳琳說，之前便有多次獨自外宿念頭，但只要提出構想，家人就會說「你睡覺連翻身都不行，如何自立」？所以在家人「妥善」照顧下，夢想始終只是空想。

如今在障福中心鼓勵下，她成了第一位報名的身障者，看著預先打造的友善空間，不僅動線經過設計、適合輪椅通行，連曬衣空間都改造成自動化，符合身障者需求，這1日她一夜好眠，醒來後直呼「原來只要踏出那一步，很多事都能自己來」。

屏東障福中心主任陳芬芩指出，想要體驗自立生活情境的身障者，可以向中心提出申請，不論是學習適應社區生活，全日型住宿或半日型體驗，都可透過專業人員諮詢，了解自立生活的服務態樣，自主安排生活起居，來達成自己對於生活的想望與目標。

(中時 )