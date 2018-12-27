李燕床戰陳冠霖 「炒飯」炒出收視

李燕（右）和陳冠霖拍床戲。（三立提供）

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演員群。（三立提供）

三立八點檔《炮仔聲》26日晚首播，網友反應熱烈，有線收視4.53，25-49歲收視高達4.60，有152萬觀眾收看首集，網路討論度高。李燕這次再度搭檔陳冠霖，引發曾莞婷的粉絲雙方叫囂，到底冠燕配好還是冠婷配好，陳冠霖很有智慧的說：「觀眾討論度高才會有收視啦！」

李燕這次角色脫離傻白甜，她表示，自己努力從差不多的角色找到變化點。首集中她和負心漢李沛旭分手，觀眾笑說超神速，而她委屈的偷躲在陳冠霖車上，她說這段戲很好哭，也哭得讓觀眾心疼；對於和曾莞婷共搶一男，她笑說，有時在片場拍戲時，她會和陳冠霖說「你快去找你的女神啦」。陳冠霖這次自掏腰包購買的戲服都超帥獲好評，觀眾直呼他是最韓台劇男神，有網友認為如果他再多保養一點，說他二十歲大家都相信，讓他聽得超開心。

飾演富家女的王宇婕在首集就卡在陳志強與吳婉君之間，她早預測到自己是第一位被黑的角色，昨首集有場她落水，被陳志強救起，她爆料說，原先設定她是穿泳裝，可能因為最近太胖，編劇臨時改劇本。李燕說王宇婕最近沒節制，所以即使再忙也會傳短訊給她，警告她別亂吃，甚至還會傳渡邊直美照片給王宇婕，要她自愛。

林在培劇中拿出存摺給女兒男友陳志強買房頭期款，羨煞網友，直呼要去哪找到這種岳父，林在培笑說：「天下父母心，不論買房或是做小生意，只要為了兒女好，很多父母都會這樣做的。」另一場中他偷看陳冠霖手機，這舉動卻被網友圍剿沒水準，他說當爸爸沒辦法，很多父母都會這樣，林在培說自己是「沒習慣，但有記錄」，女兒看完這段戲，還頂他：「看得爽嗎？」

(中時 )

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