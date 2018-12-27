影》60億元海洛因磚你見過嗎？黃宗仁臉書曝破案背後感人故事

2018年12月27日 22:09 中時電子報 吳家詮

（取自台南市警局《阿仁局長室》臉書粉絲團）

天啊！市價60億元海洛因磚，您有看過嗎？屏東地檢署偵破歷年最大宗岸際毒品海洛因案，台南市警局刑警大隊在這次行動中扮演重要角色，檢察官鍾佩宇調度下，與海巡署默契十足，掌握正確情報，刑事局南打中心全力協助，彼此合作無間終於破獲這起讓人翹起大拇指喊讚的毒品走私案。

台南市警察局長黃宗仁今天在市警局臉書的《阿仁局長室》粉絲團透露了破案幕後的精彩過，有汗水、有淚水，但是大家不喊苦，就是要「把壞人抓光光」，他說，若此次未查獲本件海洛因毒品走私案，讓此1240塊海洛因磚毒品流入市面，恐怕對國人身體健康及社會治安造成重大危害。

局長黃宗仁在文中開始，讚賞「本案為檢、警、海巡協同作戰最佳典範…」

臉書全文如下：

我們刑大同仁忠賢，幾年前在臺中清水分局服務時偵辦毒品案，因緣際會下，與海巡臺中查緝隊志翔攜手合作過，雖然忠賢與志翔分屬在不同治安機關底下工作，但因為工作理念和態度契合，所建立的情誼讓2顆心化做緣份長存！

沒多久2個人都因家庭因素不約而同請調南下，志翔調到屏東查緝隊，忠賢也回到我們南警家族，2人陸續合作了多件毒品及槍砲案件，幾次成功、也有幾次失敗收場，2個人都不曾氣餒。

直到1個月前在屏東地檢指揮緝毒溯源時，志翔查知有屏東漁船可能準備要走私了，第一時間打電話給休假中的忠賢討論，忠賢逐級報准後，由警務員琮霖率忠賢、家宏及劉俊等4人趕赴屏東。

當天晚上6點多，忠賢與志翔等5人會合，分配任務後9人混合編組為3車，就在屏東車城海岸沿線埋伏蒐證，並計畫由我們的同仁家宏負責衝撞攔截對方座車。

隨著時間一分一秒的過去，在等待的過程中，監控到有船隻可疑的動向就緊張起來，排除嫌疑之後，情況又回到原點，大家的情緒從興奮慢慢轉成擔憂…

直到隔天凌晨1點多，茫茫夜色中發現岸際有可疑弱光，埋伏的9個人當下往海邊摸黑探查，忠賢及志翔發現正在搬運的犯嫌，並順利控制，在防風林攔查到21個麻布袋包裹…

Bingo！多年荼毒我們的海洛因，多達 #1240塊，總重 #約470公斤！我們刑大的同仁返隊後，將查緝情況向我報告，也讓我的心情跟著波蕩起伏。

整個案件後續由屏東地檢指揮海巡、刑事警察局等友軍單位，還有我深愛的南警家族，通力合作一舉將10名毒梟查緝到案，貫徹了行政院的新世代反毒策略，也榮獲賴院長到場賴院長到場慰勉、逐一握手鼓勵，讓大家倍感欣喜、氣勢如虹。

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(中時電子報)